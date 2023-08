Szef MKiDN: przeznaczymy kolejne 84 mln zł na inwestycje biblioteczne

Przeznaczymy kolejne 84 mln zł na inwestycje biblioteczne; rozpoczynamy nabór do kolejnej transzy programu. Nowe inwestycje powstaną w mniejszych miejscowościach, gminach do 100 tys. mieszkańców - powiedział we wtorek minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

We wtorek w Halinowie (woj. mazowieckie) Gliński nawiązał do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego rozwoju infrastruktura bibliotek w latach 2021-2025. Podczas konferencji zapowiedział trzecią edycję naboru wniosków w ramach tego konkursu.

"Od 2016 roku ze środków MKiDN zrealizowaliśmy 7645 różnych inwestycji w obszarze kultury, z czego 303 inwestycje dotyczą obiektów bibliotecznych" - powiedział minister kultury, wskazując, że nowa biblioteka powstaje obecnie m.in. w Halinowie.

"Dzisiaj ogłaszamy nabór do kolejnej transzy infrastruktury bibliotek" - przekazał. "Czyli kolejne 84 mln przeznaczymy na inwestycje biblioteczne - to głównie budowy albo modernizacje czy remonty generalne bibliotek. Warto powiedzieć, że wszystkie te inwestycje są realizowane w miejscowościach mniejszych - ten ostatni nabór to miejscowości, gminy do 100 tys. mieszkańców" - wskazał szef MKiDN.

"Całość tych naszych działań wspierających czytelnictwo i rozwój bibliotek w Polsce związany jest z funkcjonowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. To program, który ma już wartość ponad miliarda złotych, w całej Polsce. To pieniądze głównie rządowe, ale i wkład samorządowy - dzięki temu możemy kupować nowości wydawnicze dla naszych bibliotek, możemy rozwijać programy popularyzatorskie, rozwijać i podnosić jakość infrastruktury w bibliotekach" - dodał Gliński.