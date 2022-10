Szef MKiDN złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej środowiskom szkolnictwa artystycznego

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński złożył życzenia środowiskom szkolnictwa artystycznego z okazji przypadającego w piątek Dnia Edukacji Narodowej. "Niech nadchodzące dni będą dla Państwa pasmem satysfakcji i radości, wynagradzającej codzienne zmagania" - napisał.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Przypadający dziś Dzień Edukacji Narodowej stwarza okazję do wyrażenia mojej głębokiej wdzięczności dla całego środowiska pedagogów szkół artystycznych. To właśnie Państwa rola - wydobyć na światło dzienne potencjał talentu polskich młodych muzyków, plastyków, tancerzy i artystów cyrkowych. Dzięki Waszej cierpliwej pracy polska kultura każdego roku cieszy się z napływu jej nowych, pełnych pasji przedstawicieli. Oni, w nieustannej sztafecie pokoleń twórców, podejmują odpowiedzialność za kształt narodowej sztuki, wzbogacając go młodzieńczym entuzjazmem i autentyzmem uczuć" - podkreślił szef MKiDN w liście opublikowanym na stronie resortu.

Wicepremier zwrócił uwagę, że "dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy świadomi, z jakim nakładem pracy i środków wiąże się wychowanie młodych artystów". "W obliczu znanych trudności na rynku energii, z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż nasze zabiegi w zakresie termomodernizacji budynków szkół artystycznych są już w końcowej fazie. Cieszę się, że na właściwy czas zapewniliśmy dużej liczbie szkół warunki, w których zużycie mediów niezbędnych do ogrzania i oświetlenia siedzib będzie niższe niż przed remontami. Rząd pracuje nad rozwiązaniami w zakresie ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii, jakimi są szkoły. Nasze szkolnictwo także będzie objęte tymi działaniami" - napisał.

Gliński przypomniał, że celem MKiDN "jest stworzenie jak najbardziej przyjaznych warunków pracy i nauki w szkołach artystycznych". "Zaawansowane są prace nad optymalizacją ramowych planów nauczania i podstaw programowych szkolnictwa artystycznego. Chcemy, aby nauka stała się przystępniejsza i bardziej adekwatna do naszych czasów; aby główne przedmioty zyskały właściwe wsparcie w zajęciach teoretycznych i ćwiczeniowych. Obserwujemy pozytywny odbiór poszerzenia palety egzaminów dyplomowych w szkolnictwie muzycznym. Dążymy do podniesienia rangi szkolnictwa artystycznego w ramach kwalifikacji zawodowych. Podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nas działań jest zawsze dobrostan uczniów i nauczycieli, a w jego ramach reagowanie na wnioski, propozycje i postulaty" - stwierdził.

Dodał, że "tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej świętujemy w jednych murach z ukraińskimi uczniami i nauczycielami". "Zapewniam o naszym wsparciu dla uchodźców i o ciągłym staraniu o ich dobry byt w obliczu narodowego nieszczęścia" - zaznaczył wicepremier.

Według szefa MKiDN, "o wysokim poziomie polskiego szkolnictwa artystycznego najlepiej świadczą fakty". "W trwającym XVI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego polska reprezentacja jest jedną z najliczniejszych. To są Wasi wychowankowie, to są uczniowie polskich szkół, którzy już w tak młodym wieku wspinają się na szczyty artyzmu. Składam najserdeczniejsze wyrazy podziwu dla naszych uczestników i dla ich nauczycieli, ale moje świąteczne powinszowania adresuję do wszystkich członków społeczności szkolnictwa artystycznego w Polsce. Niech nadchodzące dni będą dla Państwa pasmem satysfakcji i radości, wynagradzającej codzienne zmagania. Życzę Państwu zdrowia, pomyślności oraz poczucia artystycznego i zawodowego spełnienia" - podsumował.

W piątek przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.