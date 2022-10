Szef MON: agresja na Ukrainę udowodniła moskiewskie ambicje imperialne

Dzień 24 lutego stał się dla nas wszystkich przypomnieniem, że koszmary pełnoskalowej wojny w Europie nie należą wyłącznie do przeszłości; agresja na Ukrainę udowodniła moskiewskie ambicje imperialne - mówił we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

We wtorek rozpoczęła się dwudniowa konferencja Warsaw Security Forum - organizowana przez Fundację Kazimierza Pułaskiego od 2014 doroczna impreza skupiająca polityków i ekspertów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Szef MON - otwierając konferencję - zwracał uwagę, że ostatnie miesiące w sposób zasadniczy zmieniły europejskie bezpieczeństwo. "24 lutego stał się dla nas wszystkich przypomnieniem, że koszmary pełnoskalowej wojny w Europie nie należą wyłącznie do przeszłości. Nie ma żadnych wątpliwości, że prowadzi to do wielu pytań dotyczących tego, jak wzmocnić nasze wspólne bezpieczeństwo" - mówił Błaszczak.

Wyraził nadzieję, że efekty warszawskiej konferencji będą stanowiły dobrą podstawę do tego, żeby w sposób skuteczny móc stawić czoła agresji rosyjskiej. "W wyniku brutalnej inwazji Rosji przeciwko Ukrainie mamy do czynienia z kryzysem bezpieczeństwa. Mieliśmy nadzieję, że nigdy więcej nie będziemy w sytuacji pełnoskalowego konfliktu zbrojnego w Europie. Agresja Rosji udowodniła moskiewskie ambicje imperialne, które całkowicie nie szanują europejskiej architektury bezpieczeństwa. Podobnie, jak nie ma żadnego znaczenia świat oparty na zasadach" - mówił.

Szef MON zwracał również uwagę, że ramię w ramię z Rosją stoi reżim białoruski i wspiera agresję na Ukrainę. Dlatego - jak mówił - na Białoruś powinna być wywierana taka sama presja, jak na Rosję.

Błaszczak podkreślił, że żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie stawiać czoła całemu spektrum zagrożeń oraz wyzwań. Jak wskazał, dlatego cała społeczność euroatlantycka może przeciwstawić się rosyjskim staraniom, które mają na celu zburzenie panującego ładu.