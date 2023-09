Szef MON: będziemy modernizować kolejne Drogowe Odcinki Lotniskowe

Będziemy modernizować kolejne Drogowe Odcinki Lotniskowe (DOL), jest to niezwykle ważne jeśli chodzi o gotowość bojową Sił Powietrznych - podkreślił w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że ćwiczenia z wykorzystaniem Drogowych Odcinków Lotniskowych będą cykliczne.

Od 25 do 29 września na Drogowym Odcinku Lotniskowym (DOL) drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy Ruskowem a Przeździękiem Wielkim (woj. warmińsko-mazurskie) trwa wojskowe ćwiczenie pod kryptonimem Route 604. DOL to odcinek drogi wybudowany w ten sposób, by w razie potrzeby mógł posłużyć jako prowizoryczne lotnisko dla samolotów wojskowych.

Szef MON odwiedził w piątek żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniu.

Jak przypomniał, ostatnio takie ćwiczenie na Drogowym Odcinku Lotniskowym odbyło się 20 lat. "Wtedy jeszcze Siły Powietrzne nie dysponowały F16, więc można powiedzieć, że mamy do czynienia z debiutem F16, które operują z takich przygodnych warunków" - podkreślił Błaszczak. Dodał, że Drogowy Odcinek Lotniskowy między Ruskowem a Przeździękiem Wielkim został zmodernizowany w latach 2020-2022.

"Kolejne drogowe odcinki lotniskowe będziemy modernizować. Postawiłem polecenie dowódcom, by przedstawili rekomendacje, które kolejne należy zmodernizować do takiego stanu, jak tu: długość pasa 2,5 km, szerokość 36 m. To pozwala na lądowanie i obsługę kilku samolotów. To jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o gotowość bojową sił powietrznych" - wskazał minister obrony narodowej.

Zapowiedział, że takie ćwiczenie będzie prowadzone cyklicznie. "W przyszłym roku zapewniam, że w tym ćwiczeniu będą brały udział również samoloty FA-50" - dodał szef MON.

Ćwiczenie ROUTE 604 jest szkoleniem lotniczym z wykorzystaniem drogowego odcinka lotniskowego i ma na celu przećwiczenie procedur lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze publicznej, aby w razie sytuacji kryzysowej umożliwić lotnictwu operowanie nawet po zniszczeniu macierzystej bazy.