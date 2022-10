Szef MON: będziemy rozwijać wojska obrony cyberprzestrzeni

Znaczenie wojsk obrony cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państwa podkreślił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, który wziął udział w nadaniu sztandaru Wojskowemu Ogólnokształcącemu Liceum Informatycznemu (WOLI) działającemu przy WAT.

"Jak ważna to część polskich sił zbrojnych, niech świadczy to wszystko, co dzieje się wokół Polski" - powiedział, wskazując na wojska obrony cyberprzestrzeni, których formowanie rozpoczęto w 2018 roku.

"Mamy pełną świadomość tego, że o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni trzeba skutecznie zabiegać i zabiega o to właśnie ten komponent - wojska obrony cyberprzestrzeni" - dodał. Zapewnił, że ten komponent będzie się "dynamicznie rozwijał".

Podkreślił, że pierwsi maturzyści, którzy ukończyli WOLI, uzyskali ponadprzeciętne wyniki na egzaminie z matematyki, będącej podstawą kryptologii. Uzyskali średni rezultat 95 procent, a średni w Polsce wynosi 66 procent. To dowód tego, jak dobra jest ta szkoła. Jest tak dobra dlatego, że ściśle współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną" - dodał.

Zaznaczył że to tam trafi większość absolwentów WOLI, dlatego na akademii zwiększono liczbę miejsc m.in. na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Z 25 abiturientów WOLI 17 wybrało studia na WAT, dwie osoby wybrały Lotniczą Akademię Wojskową, sześć rozpoczęło studia cywilne.

Podziękował za obecność Sylwestrze Rejewskiej, córce Mariana Rejewskiego, polskiego matematyka i kryptologa, który wraz z dwoma innymi kryptologami, Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. "Oni przysłużyli się do pokonania Niemiec. Do pokonania zbrodniczej, totalitarnej formy, która panowała wówczas w Niemczech, wywołała II wojnę światową, spowodowała tak olbrzymie zniszczenia" - mówił.

Zwrócił uwagę, że wokół Grobu Nieznanego Żołnierza rozpoczęto prace zmierzające do odbudowy Pałacu Saskiego, zburzonego w II wojnie światowej przez niemieckie wojska. "Zniszczenia, które Niemcy powodowali w Polsce, miały doprowadzić do tego, że Polska miała się nigdy nie odbudować. Ale odbudowała się" - stwierdził Błaszczak.

"Sztandar dla WOLI będzie wyznacznikiem naszej tożsamości" - powiedziała dyrektor liceum Ewa Kacprzyk. Dodała, że sztandar jest ważny nie tylko dla jednostek wojskowych, ale "to jeden z najważniejszych symboli dla każdej placówki oświatowej"

Sztandar Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów został ufundowany przez rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz Wojskowej Akademii Technicznej. WOLI działa od 1 września 2019 r., jego powstanie jest związane z koncepcją budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Oferta edukacyjna liceum jest adresowana do młodzieży zainteresowanej służbą w wojsku, zwłaszcza w wojskach obrony cyberprzestrzeni.

Obecnie w szkole uczy się 207 uczniów w 12 oddziałach, z czego 175 kadetów w 10 klasach matematyczno-informatycznych, oraz 32 w matematyczno-fizycznych. W WOLI obowiązuje rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Młodzież ma też zwiększoną liczbę zajęć z WF, języka angielskiego oraz edukacji wojskowej.

Wszyscy uczniowie są zakwaterowani w bezpłatnym internacie, co jest jednym z elementów wyszkolenia wojskowego. Szkoła gwarantuje też umundurowanie, wyżywienie i sprzęt komputerowy.