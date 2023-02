Szef MON Chorwacji: należy pokazywać, że sojusz NATO jest silniejszy niż kiedykolwiek

Rząd chorwacki od początku agresji rosyjskiej udziela Ukrainie wszelkiej pomocy, będziemy to robić póki będzie to potrzebne - mówił w poniedziałek w Bemowie Piskim szef MON Chorwacji Mario Banożić. Jak podkreślił, liczy się to, by pokazać, że NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek.

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i Mario Banożić, minister obrony narodowej Chorwacji spotkali się w poniedziałek w Bemowie Piskim (woj. warmińsko-mazurskie) z żołnierzami stacjonującymi w Polsce w ramach eFP (Wzmocnionej Wysuniętej Obecności). Rozmowy ministrów dotyczyły współpracy obronnej i wzmacniania interoperacyjności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także dalszego wspierania Ukrainy broniącej się przed inwazją rosyjską.

Chorwacki minister chwalił umiejętność polskiego wojska dostosowania się w ramach sojuszu, wobec trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Rząd chorwacki od samego początku udziela pomocy politycznej, finansowej, medycznej i wojskowej, będziemy to robić dopóki będzie to potrzebne" - zadeklarował.

Podkreślił, że wspólne inicjatywy żołnierzy Sojuszu - takie jak ćwiczenia - są bardzo istotne, bo w krótkim czasie zwiększają umiejętności ich uczestników. Życzył żołnierzom pomyślnej realizacji ich zadań. "A nam życzę dobrej współpracy w ramach NATO tak, byśmy mogli sobie poradzić z bieżącymi wyzwaniami, które cały czas się pojawiają. I mam nadzieję, że będziemy mogli pozyskać dalsze środki na takie działania jak te prowadzone tutaj. Chodzi o to, byśmy pokazali, że sojusz NATO jest silniejszy niż kiedykolwiek" - powiedział Banożić.

Polska uczestniczy w inicjatywie NATO eFP - wzmocnionej Wysuniętej Obecności (ang. enhanced Forward Presence); jest jednym z państw gospodarzy, ale również państwem delegującym swoje siły do jednej z grup. Tworzy także w Elblągu wielonarodowe dowództwo dywizyjne, które koordynuje działania wszystkich grup eFP. Główną siłę eFP stanowią cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO, rozmieszczone w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Każda grupa została utworzona przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania.