Szef MON: część Europy nadal nie wyciąga wniosków z tragedii wojny

Dziś na Ukrainie toczy się kolejna straszna wojna, Rosja zabija tysiące ludzi, rujnuje miasta i wsie. Odrodziło się imperialne zło, a część Europy nadal nie wyciąga wniosków z tragedii wojny - powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w czwartek na Westerplatte.

Wicepremier Błaszczak, gospodarz uroczystości na Westerplatte upamiętniających 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, zauważył, że przez dekady wielu zastanawiało się, jak Niemcy, cywilizowany kraj, mogły dokonać tyle okrucieństw, jak Europa mogła na to pozwolić i nie reagować, gdy był jeszcze czas.

"Powtarzano, że podobny koszmar i zbrodnicza beztroska nie mogą się już powtórzyć. Niestety dziś na Ukrainie toczy się kolejna straszna wojna. Rosja w barbarzyński sposób zabija tysiące ludzi, rujnuje miasta i wsie" - powiedział.

Szef MON podkreślił, że "dziś odrodziło się imperialne zło, historia powtarza się, a część Europy nadal nie wyciąga wniosków z tragedii wojny".

"Kiedyś Europa nie chciała umierać za Gdańsk. Dziś wielu nie chce pojąć, że obrona Ukrainy to najważniejsza inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo. My w Polsce - i nasi sojusznicy - to rozumiemy" - zaznaczył wicepremier.

Błaszczak zapewnił, że podejmie ogromny wysiłek, aby wzmocnić bezpieczeństwo Polski. "Polska jest bezpieczna siłą swojego wojska i siłą sojuszy, których jesteśmy częścią" - powiedział.

Wicepremier zwrócił się z apelem, aby pamiętano o ofierze, jaką polscy bohaterzy złożyli w tamtych latach na ołtarzu wolności własnej i Europy. "Westerplatte to dla Polaków wzór odwagi i patriotyzmu, a dla świata przestroga przed despotyzmem, imperializmem i politycznym asekuranctwem. Pamiętać to nasz obowiązek" - podkreślił.