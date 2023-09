Szef MON: D. Tusk zlikwiduje WOT jak dojdzie do władzy

Nie miejcie złudzeń, jak szef PO Donald Tusk wróci do władzy, to zlikwiduje Wojska Obrony Terytorialnej. Nie pozwólmy na to - przekazał w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na Twitterze.

"Wojska Obrony Terytorialnej to ponad 37 tys. profesjonalnych żołnierzy, którzy są zawsze gotowi i zawsze blisko. Opozycja przez lata krytykowała i obrażała WOT. Nie miejcie złudzeń, jak Tusk wróci do władzy to zlikwiduje ten rodzaj sił zbrojnych. Nie pozwólmy na to!" - napisał w sobotę szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze.

We wpisie zamieszono materiał filmowy, w którym Błaszczak mówi, że w czasie trwającej kampanii wyborczej "politycy opozycji kłamią jeszcze bardziej niż zwykle". Następnie przytoczone są historyczne wypowiedzi kilku polityków, w tym prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że "trzeba zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej, bo one nie służą naszemu społeczeństwu".

"To jest taka karykatura obrony terytorialnej a nie prawdziwa obrona. Żal mi tych ludzi, którzy za dobrą monetę to biorą i się zgłaszają" - mówił z kolei wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i były szef MON w latach 2011-2015 Tomasz Siemoniak.

Obecny szef MON podkreśla w nagraniu, że chodzi o te same Wojska Obrony Terytorialnej, w której dziś służy 37 tys. "wspaniałych ludzi, poświęcających swój czas prywatny, aby dbać o nasze bezpieczeństwo". Następnie przytoczona jest wypowiedź Bogdana Klicha, szefa MON w latach 2007-2011, który mówi "to jest duży błąd, który przyniesie bardzo poważne szkody dla sił zbrojnych".

W filmie zawarta jest również historyczna wypowiedź gen. broni rez. Mirosława Różańskiego, dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z lat 2015-2016 i kandydata do Senatu z Polski 2050 w ramach Paktu Senackiego który mówi - "budowanie tej formacji (...) nie zwiększa bezpieczeństwa".

"Pamiętajcie, politycy PO i Trzeciej Drogi nie chcieli, aby powstały Wojska Obrony terytorialnej w obecnej formie. Jak dziś mówią o tym, że będą rozwijać siły zbrojne i dbać o nasze bezpieczeństwo, to kłamią" - kwituje Błaszczak.