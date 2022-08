Szef MON dla "Polska Times": polska armia musi mieć nowoczesne uzbrojenie

Musimy pokazać, że siły NATO są gotowe do tego, żeby obronić terytorium naszych państw - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla magazynu "Polska Times".

Szef MON zapytany został, czy wyobrażał sobie przebieg wojny ukraińsko-rosyjskiej tak, jak jest obecnie prowadzona.

"Miałem nadzieję, że Ukraińcy się obronią. Uważam, że dokonują wielkiej rzeczy. Ci dzielni ludzie bronią nie tylko swojej ojczyzny, ale bronią też przed imperium rosyjskim Europy, w tym Polski. Trudno było określić, jak będzie przebiegała ta wojna" - odpowiedział.

Dopytywany, czy Ukraina wygrywa wojnę ocenił, że tak, dodając, że Władimir Putin liczył na "zupełnie inny bieg wydarzeń" m.in. doprowadzenie do szybkiej zmiany władzy w Kijowie.

Błaszczak w kontekście pomocy Ukraińcom poinformował, że wartość sprzętu przekazanego przez Polskę wynosi 1,7 mld dolarów. "To dużo, ale mamy świadomość, że to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. To nie są koszty, to jest inwestycja. Zresztą, wsparcie, którego udzieliliśmy, niejako też nakłania nas do szybszych prac związanych z wyposażeniem Wojska Polskiego w nowoczesną broń" - wskazał.

Szef MON zapytany, czego brakuje lub co należy uzupełnić w Wojsku Polskim odpowiedział, że artyleria odgrywa kluczową rolę. "Pierwsze partie HIMARS-ów zamówiliśmy już w 2019 roku, więc wyprzedziliśmy wypadki. (...) Ważne są też wojska pancerne, dlatego kupujemy czołgi. Ważne są też siły powietrzne. Już w 2020 roku zamówiliśmy dwie eskadry F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów na świecie, a teraz - FA-50" - wymieniał.

Podkreślił, że konieczne jest wycofanie sowieckiego sprzętu, który Polska jeszcze posiada, i zastąpienie go "sprzętem pochodzącym ze świata zachodniego".

Odnosząc się do działań Sojuszu Północnoatlantyckiego zaznaczył, że musi on "pokazać skuteczną politykę odstraszania potencjalnego agresora". "Przy czym podkreślam, że my nie chcemy wojny, my pokazujemy, że imperium zła nie opłaci się zaatakować państw NATO" - dodał szef MON.