Szef MON: dla wielu miejscowości tworzenie 1. Dywizji Piechoty Legionów będzie impulsem rozwojowym

Dla wielu miejscowości tworzenie jednostek w ramach 1. Dywizji Piechoty Legionów będzie impulsem rozwojowym - uważa szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak. Jednostki te będą tworzone głównie w województwie podlaskim, m.in. w Białymstoku, Kolnie czy Grajewie.

W poniedziałek w Białymstoku szef MON zatwierdził oficjalnie koncepcję sformowania kolejnej, piątej dywizji polskiej armii.

Obecnie, poza 16. i 18. Dywizją Zmechanizowaną, istnieje jeszcze 12. Dywizja Zmechanizowana operująca na terenie Pomorza Zachodniego oraz 11. Dywizja Kawalerii Pancernej, która ma siedzibę w Żaganiu w województwie lubuskim. 1. Dywizja Piechoty Legionów ma działać na obszarze między 16. i 18. Dywizją Zmechanizowaną, głównie w województwie podlaskim, gdzie jest granica z Białorusią i Litwą.

"Mam nadzieję, że ta dywizja będzie się szybko rozrastała. Liczę na zgłoszenia do Wojska Polskiego, serdecznie zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, co będą robić, żeby przystępowali do WP, naprawdę warto" - powiedział Błaszczak we wtorek rano na antenie publicznego Radia Białystok.

Odnosząc się do znaczenia tworzenia 1. Dywizji Piechoty Legionów dla mieszkańców województwa podlaskiego, mówił, że przede wszystkim będzie ona "gwarantem bezpieczeństwa", ale też "szansą osobistego rozwoju" osób, które podejmą decyzję o służbie w WP.

"To jest też bardzo ważny impuls rozwoju gospodarczego dla miast, miejscowości w województwie podlaskim. Będą jednostki tej dywizji sformowane w Białymstoku, Grajewie, Kolnie, Siemiatyczach, w Czerwonym Borze koło Zambrowa i jeszcze pracujemy nad kilkoma lokalizacjami. Więc jest to też pewien impuls rozwojowy, szczególnie dla lokalnych rynków, gdyż żołnierze będą klientami w sklepach, będą korzystali z zaopatrzenia, to będzie impuls rozwojowy polegający na inwestycjach w infrastrukturę wojskową" - mówił szef MON.

Pod koniec ubiegłego roku resort obrony podpisał z samorządami Kolna i Grajewa umowy o utworzeniu jednostek wojskowych w tych miastach. Błaszczak mówił też wtedy, że są prowadzone rozmowy z powiatem siemiatyckim.

Szef MON przypomniał, że zaproponowane lokalizację wynikają z wojskowych analiz i rozmów z lokalnymi samorządami i władzami samorządowymi województwa podlaskiego.

"Ta współpraca między Wojskiem Polskim a samorządami lokalnymi jest oczywiście korzystna dla obu stron. Dla wojska dlatego, że wojsko w ten sposób rozrasta się, gdyż mieszkańcy tych powiatów, miast przystępują do WP, a jest korzystna dla samej społeczności lokalnej poprzez to, że zapewnia Wojsko Polskie bezpieczeństwo i daje szanse rozwoju osobistego" - dodał.