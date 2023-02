Szef MON: do kraju wrócili wojskowi medycy z Turcji

Do kraju wrócili wojskowi medycy, którzy pracowali w szpitalu polowym w Göksun. Pomogli ponad 700 osobom poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji - poinformował w czwartek rano w mediach społecznościowych wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Po trzęsieniu ziemi, które w nocy z 5 na 6 lutego dotknęło turecko-syryjskie pogranicze, szef MON zapowiedział, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni z Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia udadzą się do Turcji, by nieść pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Jak mówił, są to doświadczeni medycy, którzy uczestniczyli w misjach medycznych m.in. w Lombardii i Chicago podczas pandemii koronawirusa. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt medycy wyruszyli do Turcji w środę 8 lutego.

O powrocie medyków poinformował Błaszczak we wpisie na Twitterze w czwartek rano: "Kolejny raz Wojsko Polskie pokazało czym jest solidarność. Do kraju wrócili wojskowi medycy, którzy pracowali w szpitalu polowym w Göksun. Pomogli ponad 700 osobom poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli naszych sojuszników w tym trudnym czasie" - napisał.

Trzęsienie ziemi, które dotknęło południową Turcję i północno-zachodnią Syrię 6 lutego, miało magnitudę 7,8. Obszar dotknięty kataklizmem rozciąga się na ponad 330 km - od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir.

Na liście ofiar śmiertelnych kataklizmu w Turcji 19 lutego było 41 020 nazwisk. Natomiast od kilku dni nie pojawiły się nowe informacje dotyczące osób, które poniosły śmierć w sąsiedniej Syrii. Dotychczas podawano, że trzęsienie ziemi pozbawiło życia ponad 5 800 osób.