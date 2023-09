Nawet najnowocześniejsza broń nie będzie służyła obronie naszego kraju, jeśli nie będą się nią posługiwali patrioci, ludzie świetnie wyszkoleni, przygotowani do pełnienia tej roli - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych, która odbyła się we wtorek w Kielcach.

Inauguracja odbyła się w Targach Kielce w dniu rozpoczęcia 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Błaszczak poinformował podczas swojego wystąpienia, że Odziały Przygotowania Wojskowego liczą w tym roku 28 tys. kadetów, o 8 tys. więcej niż w 2022 roku. Dodał, że niezależnie jaki rodzaj wojska młodzi ludzie wybiorą po skończeniu szkoły, "będzie to świetny wybór".

"Jeśli wojska pancerne, to na wyposażeniu wojska polskiego są już czołgi Abramsy i K2. Artyleria samobieżna to Kraby, K9, a artyleria rakietowa to wyrzutnie Himarsy, a w tym roku będziemy mieć już Chunmoo, czyli koreańską wersję artylerii rakietowej" - powiedział szef MON. Dodał, że "po 18 latach otworzyliśmy brygadę rakietową".

"To są przykłady wzmacniania Wojska Polskiego. Ale nawet najnowocześniejsza broń nie będzie służyła obronie naszego kraju, jeśli nie będą się nią posługiwali patrioci, ludzie świetnie wyszkoleni, przygotowani do pełnienia tej roli. Takimi żołnierzami będą ci młodzi ludzie, absolwenci szkół średnich klas mundurowych" - podkreślił minister.

Dodał, że absolwenci klas mundurowych będą mogli wstąpić do Wojska Polskiego, studiować na uczelniach wojskowych, zostać żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a następnie żołnierzami zawodowymi. Błaszczak zaznaczył, że wzmacnianie polskich sił zbrojnych jest bardzo ważne "ze względu na zagrożenia płynące ze wschodniej części Europy, związane z rosyjską inwazją na Ukrainę i próbą odtworzenia imperium przez obecnych władz Kremla".

"Najlepszą odpowiedzią na te zagrożenia jest wzmacnianie Wojska Polskiego, odstraszanie agresora i niedopuszczenie do tego, żeby zaatakował nasz kraj. Ta polityka związana jest z budową silnego Wojska Polskiego" - powiedział szef MON. Dodał, że powoływane są do życia nowe jednostki wojskowe, szczególnie we wschodniej części kraju, w miejscach, gdzie były zlikwidowane jednostki przez poprzednią ekipę rządzącą i w latach 90-tych ubiegłego wieku.

"Będziemy konsekwentni w naszych działaniach, ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju. Bezpieczna Polska jest warunkiem rozwoju naszej gospodarki, więc będziemy koncentrowali naszą uwagę, żeby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze i uzbrojone w najnowocześniejszą broń" - mówił Błaszczak.

W Targach Kielce rozpoczął się we wtorek 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który potrwa do 9 września. W tym roku wystawia się ponad 700 firm z całego świata.

