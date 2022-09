Szef MON do uczniów klas mundurowych: podjęliście dobrą decyzję

Podjęliście dobrą decyzję dotyczącą łączenia edukacji z możliwością nabycia umiejętności potrzebnych przy obronie ojczyzny – powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych, która odbyła się we wtorek w Kielcach.

Inauguracja odbyła się w Targach Kielce w dniu rozpoczęcia 30. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Błaszczak pogratulował uczniom podjęcia decyzji o wstąpieniu do klas mundurowych, która - jak mówił - dotyczy "łączenia edukacji z możliwością nabycia umiejętności potrzebnych przy obronie ojczyzny".

"Sam fakt, że wzmacniamy polskie siły zbrojne, zwiększamy liczebnie wojsko polskie jest ważnym elementem odstraszającym agresora od ataku na naszą ojczyznę. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby jak najwięcej ludzi potrafiło posługiwać się bronią, żeby byli zorganizowani, a wy przez to, że jesteście kadetami będziecie przeszkoleni, będziecie zorganizowani" - powiedział szef MON.

Wręczył najlepszym kadetom wyróżnienia. Wyraził przekonanie, że uczniowie klas mundurowych stanowią młode pokolenie polskiego wojska. "Większość spośród wyróżnionych zapytana co zamierza robić po skończeniu szkoły średniej powiedziała albo o studiach wojskowych, albo o wojsku polskim. Bardzo się z tego cieszę, to także jest bardzo dobra decyzja" - powiedział Błaszczak. Dodał, że rok szkolny 1 września rozpoczęło 20 tys. uczniów szkół mundurowych, których w całej Polsce jest 267.

Błaszczak zaznaczył, że uczniowie klas mundurowych po skończeniu szkoły średniej będą mieli dodatkowe punkty jeśli zdecydują się na studia w akademiach wojskowych.

"Jeśli zdecydujecie, by przystąpić do wojska polskiego, także będziecie mieli skróconą służbę przygotowawczą. Szkolenie podstawowe w przypadku absolwentów klas mundurowych trwa 12 dni. To nagroda za to, że przez lata nauki zdobyliście odpowiednie umiejętności" - powiedział szef MON.

Dodał, że w klasach mundurowych "jest bardzo ciekawy profil, klasy w których uczniowie zdobywają umiejętności przeciwdziałania cyberatakom". "Dla nich taka ścieżka kariery wojskowej dotyczy przede wszystkim Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, a później służby w komponencie Obrony Cyberprzestrzeni, który rozrasta się, z roku na rok jest coraz liczniejszy. Mamy już dowództwo tego komponentu. Mamy świadomość, że to jest wyzwanie XXI wieku" - mówił wicepremier.

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Mirosław Bryś podkreślił, że 20 tys. uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasach mundurowych "chce robić coś więcej i deklaruje się, że będzie robiło coś więcej". Zaznaczył, że program Oddziałów Przygotowania Wojskowego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dodał, że decyzją szefa MON liczba tych oddziałów została zwiększona z 45 do 115, a przyszłym roku będzie zwiększona do 120.

"To wszystko pokazuje, że w Polsce jest młodzież, która jest zainteresowana obronnością państwa. Jest młodzież, która chce rozwijać swoje umiejętności w zakresie strzelectwa i być w gotowości do wsparcia ojczyzny, jeśli zajdzie taka potrzeba" - powiedział płk. Bryś.

W Targach Kielce rozpoczął się we wtorek 30. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który potrwa do 9 września. W tym roku wystawia się ponad 600 firm z 33 krajów świata.

