Szef MON do żołnierzy: chciałem podziękować za codzienną służbę pełną poświęceń

Chciałem podziękować państwu za codzienną służbę pełną poświęceń, za zaangażowaną służbę - powiedział w czwartek wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wielkanocnego spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas wielkanocnego spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego, w którym udział wzięli również prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda, szef MON podkreślił, że "Wojsko Polskie rośnie w siłę".

"Chciałem podziękować państwu za codzienną służbę pełną poświęceń, za zaangażowaną służbę. Tak jak powiedział pan prezydent, w Orzyszu rozmawialiśmy z żołnierzami z 20. brygady zmechanizowanej, żołnierzami, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo północno-wschodniej części naszego kraju" - podkreślił Błaszczak.

"Te wszystkie zagrożenia wynikające z agresywnej postawy Rosji, z napaści Rosji na Ukrainę, z tego, że w zasadzie możemy dziś postrzegać Białoruś jako część - pod względem militarnym - Rosji, atak hybrydowy na naszą granicę z Białorusią rozpoczęty jesienią 2021 r. - to wszystko wyzwania, które przed nami stanęły i wciąż stoją" - wskazał wicepremier.

Dodał, że żołnierze dzięki swojej służbie stanowią o bezpieczeństwie Polski. "Jak wspomniał pan prezydent, ta rozmowa z żołnierzami była niezwykła, dlatego że jeden z żołnierzy powiedział nam, że dotychczas - a służył na czołgu T-72 - oprócz tego, że musiał wykonywać zadania, musiał jeszcze walczyć ze swoim czołgiem" - zaznaczył.

"Dziś ma czołg K2, który jest bardzo nowoczesnym czołgiem. To czołgi, które zostały zaprojektowane, zbudowane w XXI wieku, a więc mnóstwo elektroniki. Zaglądaliśmy, jak to wszystko działa. Rzeczywiście, to jest elektronika szczególnie przyjazna dla ludzi młodych, a w ub.r. 13742 nowych żołnierzy przystąpiło do Wojska Polskiego. To jest rekord, najwyższa liczba od czasu zaniechania obowiązkowej służby wojskowej" - powiedział Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę, że "żołnierze Wojska Polskiego cieszą się wysokim zaufaniem społecznym". "Naszym zadaniem jest zbudowanie tak silnego Wojska Polskiego, żeby agresor nie odważył się napaść na Polskę" - zadeklarował.

"I tak się właśnie dzieje. Jesteśmy też silni w sojuszach. Wczoraj miałem zaszczyt otwierać magazyn uzbrojenia amerykańskiego na polskiej ziemi. To też jest bardzo ważny sygnał odstraszający agresora, bardzo ważny dowód naszych ścisłych relacji sojuszniczych. Dwukrotna na przestrzeni jednego roku wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce też jest wyrazem tych ścisłych relacji. A to wszystko wymaga naszego zaangażowania, wspólnej pracy" - podsumował minister obrony narodowej.