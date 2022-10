Szef MON do żołnierzy: dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna

Zadaniem polskich władz jest stworzenie warunków do tego, by żołnierze mogli podnosić swoje umiejętności, by Wojsko Polskie było coraz silniejsze, by Polska była bezpieczna, a dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna - podkreślił w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak, zwracając się do żołnierzy w Warszawie.

W niedzielę szef MON bierze udział w warszawskiej uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przyjętych na studia na czterech uczelniach wojskowych. Przysięgę złoży blisko 1500 żołnierzy rozpoczynających studia w WAT, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej.

Błaszczak podkreślił, zwracając się do żołnierzy, że z całą pewnością staną przed nimi wyzwania. "Ale jestem spokojny o to, że sprostacie tym wyzwaniom. Zresztą to było słychać - siłę waszego głosu, kiedy śpiewaliście hymn Rzeczypospolitej Polskiej" - powiedział szef MON.

Wicepremier zaznaczył, że zadaniem polskich władz jest stworzenie warunków do tego, żeby żołnierze mogli podnosić swoje umiejętności, żeby Wojsko Polskie było coraz silniejsze, żeby Polska była bezpieczna. "A dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna. Za to też wam dziękuję" - podkreślił Błaszczak.

Szef MON zaznaczył, że na podstawie ustawy o obronie ojczyzny zostały stworzone dobre warunki. "Już od pierwszego roku studiów na uczelniach wojskowych będziecie otrzymywać uposażenie równe najniższemu uposażeniu w Wojsku Polskim, a więc to są 4 tys. 560 złotych. To jest kwota, która trafi do was bezpośrednio. Jesteście młodzi, nie skoczyliście 26 lat, a więc nie płacicie podatku dochodowego, w związku z tym ta kwota do was trafi w całości" - powiedział Błaszczak.

Ale też - jak dodał - zwiększono nakłady zarówno na uczelnie wojskowe pięciokrotnie w porównaniu z 2015 rokiem, a ośmiokrotnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę. "Gdyż, żebyście mogli podnosić swoje umiejętności musicie korzystać z odpowiedniej, nowoczesnej infrastruktury" - podkreślił wicepremier.

Błaszczak mówił też, że Wojsko Polskie z roku na rok jest liczebniejsze. "Wojsko Polskie z roku na rok jest wyposażane w nowoczesną broń. Dlatego, że jest to nasza odpowiedź na wyzwanie, które stoi przed nami, a tym wyzwaniem jest próba odbudowy imperium rosyjskiego przez Władimira Putina, jest atak na Ukrainę" - powiedział minister.

"My robimy wszystko, żeby wojna się nie rozlała na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby wojna nie doszła do Polski" - dodał. Zapewnił też, że nie ustanie w wysiłkach, żeby żołnierze Wojska Polskiego posiadali najnowocześniejszą broń.