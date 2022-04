Szef MON do żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej: dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna

Dzięki waszej codziennej służbie granica jest bezpieczna, a więc i Polska jest bezpieczna - mówił szef MON Mariusz Błaszczak podczas świątecznego spotkania z żołnierzami, który pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej.

"Wy służycie na granicy polsko-białoruskiej. Wszyscy doskonale wiemy, że granica polsko-białoruska jest atakowana, mamy do czynienia wciąż z atakiem hybrydowym przeprowadzanym przez reżim Łukaszenki" - mówił szef MON.

"Z Bliskiego Wschodu zostali ściągnięci ludzie, którzy za pieniądze próbują przedostać się na terytorium Unii Europejską, próbują nielegalnie przekroczyć granicę, próbują sforsować granice, są do tego nakłaniani, zmuszani przez reżim Łukaszenki, a wy stoicie na straży tego bezpieczeństwa, odpieracie te ataki służąc ramię w ramię ze strażnikami granicznymi, z policjantami. Dzięki waszej postawie, dzięki waszej codziennej służbie granica jest bezpieczna, a więc i Polska jest bezpieczna" - podkreślał.

"Bezpieczeństwo Polski jest zadaniem, które wypełniacie z pełnym poświęceniem w tym trudnych czasach dlatego, że zaraz za naszą wschodnią granicą toczy się wojna - Ukraina została napadnięta przez Rosję" - mówił szef MON. "Naszym zadaniem jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, a wy - żołnierze Wojska Polskiego wykonujecie te zadanie perfekcyjnie" - dodał szef MON.

Jak podkreślał Błaszczak, "święta wielkanocne to święta, w które dzielimy się dobrem". "My Polacy dzielimy się tym dobrem, jakim jest bezpieczeństwo, z uchodźcami z Ukrainy" - mówił minister i przypomniał, że polsko-ukraińską granice przekroczyło już 2,7 mln uchodźców. "To są rzeczywiście uchodźcy, to są kobiety, to są dzieci, to ludzie, którzy uciekają przed tragedią wojny, to są ludzie, którzy znajdują w Polsce schronienie, bo Polska jest bezpieczna" - powiedział.