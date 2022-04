Szef MON do żołnierzy: żebyśmy mogli spędzać święta z rodziną, wy strzeżecie bezpieczeństwa

Żebyśmy mogli spędzać święta z rodziną, wy jesteście tu i strzeżecie bezpieczeństwa ojczyzny – powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak do żołnierzy służących na polsko-białoruskiej granicy. Życzenia złożył im także dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski.

"Chciałbym podziękować za waszą codzienna służbę, tu na granicy polsko-białoruskiej, ale też za to, że codziennie stoicie na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, Polski" - zwrócił się Błaszczak do żołnierzy na przedświątecznym spotkaniu w piątek w Szymkach (woj. podlaskie). "Podnosicie umiejętności, ćwiczycie razem" - dodał, zwracając uwagę, że na granicę skierowano zarówno żołnierzy wojsk operacyjnych, jak i WOT.

"Święta wielkanocne to święta niezwykle ważne dla każdego chrześcijanina, święta które są symbolem zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią. To święta, które spędzamy w gronie rodzinnym, ale żebyśmy mogli spędzać święta z rodziną, wy jesteście tu i strzeżecie bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - mówił Błaszczak. Dodał, że żołnierze pełnią służbę w trudnych czasach, gdy "zaraz za naszą wschodnią granicą toczy się wojna".

Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski mówił, że Święta Wielkanocne to czas, gdy żołnierze stoją "na straży naszego domu, naszej ojczyzny". "To wy wypełniacie właśnie to zadanie na granicy polsko-białoruskiej. Niejednokrotnie narażacie życie, swoje bezpieczeństwo po to, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna" - zwrócił się do żołnierzy.

"Życzę wam, abyście bezpiecznie wykonywali swoje zadania, bezpiecznie spędzili ten czas" - mówił do żołnierzy, którzy będą pełnić służbę w czasie świąt na granicy. Dodał, że w poniedziałek nastąpi zmiana, a żołnierze będą mogli wrócić do swoich domów. Życzył im "spokojnych, zdrowych świąt Wielkiej Nocy".