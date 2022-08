Szef MON: dzięki silnemu wojsku Polska jest bezpieczna

Nasze działania zmierzają do tego, by odstraszyć agresora, by pokazać, że atak na Polskę po prostu się nie opłaci - mówił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w niedzielę. Podkreślił, że dzięki silnemu wojsku Polska jest bezpieczna.

Szef MON uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 18. Dywizji Zmechanizowanej. Złożyło ją ponad 120 żołnierzy; w całej Polsce, w dziewięciu miejscowościach przysięgi złoży 745 ochotników, którzy ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe.

Szef MON podczas wystąpienia dziękował i gratulował ochotnikom za decyzję o przystąpieniu do szkolenia. "Przed chwilą zostaliście już oficjalnie żołnierzami Wojska Polskiego" - mówił wicepremier.

Nawiązywał też do ustawy o obronie ojczyzny. Jak mówił, autorom tej ustawy chodziło o to, by jak najwięcej ludzi było przeszkolonych, zorganizowanych i żeby jak najwięcej ludzi potrafiło posługiwać się bronią.

Mariusz Błaszczak wskazał, że już ponad 13 tys. ochotników zgłosiło się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. "Mamy przygotowane w tym roku 15 tys. miejsc, jeżeli będzie taka potrzeba - liczę na to - zwiększymy liczbę miejsc" - powiedział.

Szef MON wyraził też nadzieję, że ochotników będzie przybywało. "Jest to ważne, dlatego że dzięki silnemu Wojsku Polskiemu Polska jest bezpieczna" - podkreślił.

Dodał też, że ustawa o obronie ojczyzny daje fundamenty rozwoju, zwiększenia siły Wojska Polskiego poprzez rozwijanie liczebne wojska i wyposażanie wojska w nowoczesną broń oraz poprzez ćwiczenia wojskowe z wojskami NATO.

Błaszczak podkreślał też, że "najważniejsze jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny, na tym koncentrują się nasze starania".

Dodał, że wszystkie podejmowane działania zmierzają do tego, by Polska była bezpieczna i żeby odstraszyć agresora. "Żeby pokazać, że atak na Polskę po prostu się nie opłaci" - zaznaczył.