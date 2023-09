Szef MON: filmy takie jak "Zielona Granica" godzą w bezpieczeństwo RP; takie uderzenie może poprzedzać atak na Polską granicę

Do ataków na ochraniających granicę polskich żołnierzy dochodzi również z wewnątrz naszego kraju. Filmy takie jak "Zielona Granica" Agnieszki Holland godzą w bezpieczeństwo RP - powiedział w środę szef MON Mariusz Błaszczak. "Wiele wskazuje na to, że takie uderzenie poprzedza atak na Polską granicę" - dodał.

Pod przewodnictwem szefa MON Mariusza Błaszczaka w Krynkach (Podlaskie), rozpoczęło się w środę przed południem posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Przed rozpoczęciem posiedzenia minister podkreślił, że do ataków na ochraniających granicę polskich żołnierzy i funkcjonariuszy dochodzi również z wewnątrz naszego kraju. Ocenił, że tak samo jak w 2021 r., ataki te poprzedzały szturm na polską granicę. "Wówczas mieliśmy do czynienia z wycieczkami posłów opozycji, głównie z Platformy Obywatelskiej, tu na granicę i atakami na żołnierzy i funkcjonariuszy SG" - zauważył Błaszczak.

Podkreślił, że niebawem odbędzie się premiera filmu Agnieszki Holland pt. "Zielona Granica". "Jesteśmy w przeddzień premiery filmu Holland, który też trzeba oceniać w kategoriach uderzenia w morale żołnierzy Wojska Polskiego, strażników granicznych i polskich policjantów" - oświadczył.

Zaznaczył, że "atak ten, jest atakiem haniebnym, wymierzonym w podstawowe interesy bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej". "W związku z tym przygotowaliśmy uchwałę Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, w której opowiadamy się z całą mocą za polskimi funkcjonariuszami i żołnierzami" - poinformował szef MON. "Stajemy murem za polskim mundurem" - dodał.

"To nasz obowiązek jako Polaków i bardzo jednoznacznie oceniamy to wszystko, co związane jest z atakiem na ludzi broniących bezpieczeństwa Polski. Potępiamy takie działania i mówimy wprost, że filmy takie jak +Zielona Granica+ pani Holland godzą w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisują się w propagandę moskiewską, propagandę Putina" - powiedział Błaszczak.

"Wiele wskazuje na to, że takie uderzenie poprzedza atak na Polską granicę, tak jak to miało miejsce dwa lata temu w 2021 roku" - podkreślił szef MON.