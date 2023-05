Szef MON: jesteśmy na dobrej drodze, żeby w ciągu dwóch lat stworzyć najsilniejszą armię lądową w Europie

Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w ciągu dwóch lat stworzyć najsilniejszą armię lądową w Europie; będzie to Wojsko Polskie, które w ten sposób odstraszy agresora - powiedział w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Błaszczak został zapytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o efekty swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. "Efekty to przede wszystkim bardzo dobre rozmowy z moimi odpowiednikami - Lloydem Austinem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, i Anitą Anand, ministrem obrony Kanady. Szczególnie ta pierwsza rozmowa, która dotyczyła współpracy polsko-amerykańskiej, zarówno relacji między żołnierzami amerykańskimi a polskimi, żołnierzami amerykańskimi, którzy stacjonują w Polsce na stałe, ale także wsparcie modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego" - powiedział minister.

"Uzgodniliśmy z sekretarzem Austinem, że Stany Zjednoczone udostępnią nam ze swoich jednostek śmigłowce uderzeniowe Apacze, tak żebyśmy mogli wyszkolić naszych pilotów, żeby mogli już niejako z marszu objąć swoje obowiązku, jeśli chodzi o tego rodzaju broń" - dodał Błaszczak.

Jak mówił, "naszym celem jest stworzenie bardzo silnej jednostki wojskowej wyposażonej w czołgi Abrams". Przekazał, że jeszcze w tym miesiącu będą pierwsze Abramsy amerykańskie w Polsce.

"Chodzi o zamknięcie bramy brzeskiej, a więc o zamknięcie części terytorium naszego kraju, która była wykorzystywana przez Rosjan wielokrotnie historycznie do ataku, do inwazji na Polskę. Taka bariera złożona z żołnierzy Wojska Polskiego wyposażonych w Abramsy i w Apacze, czyli w czołgi bardzo nowoczesne i bardzo skuteczne, oraz najnowocześniejsze i najskuteczniejsze śmigłowce uderzeniowe będzie barierą nie do przebicia" - ocenił szef MON.

Dopytywany, ile tego sprzętu będzie, Błaszczak odparł, że chce doprowadzić do tego, żeby trafiło do Wojska Polskiego 96 takich śmigłowców. Podkreślił, że także w maju będziemy mieć pierwsze Himarsy, czyli rakiety o zasięgu do 300 kilometrów. "Negocjujemy również współprodukcję tych Himarsów" - dodał.

"Jesteśmy na dobrej drodze - tak zakładam - żeby w ciągu dwóch lat stworzyć najsilniejszą armię lądową w Europie. Będzie to Wojsko Polskie, które w ten sposób odstraszy agresora, bo to jest naszym celem, żeby doprowadzić do stworzenia silnej armii polskiej, żeby Rosja nie zdecydowała się na zaatakowanie naszego kraju" - oświadczył Błaszczak.

Szef MON był też pytany w radiu o to, czy dalej powinniśmy utrzymywać na stopniu ambasadora stosunki z Rosjanami. "Ja opowiadam się za bardzo surowymi sankcjami wobec Rosji. Sądzę, że trzeba postępować bardzo racjonalnie. Oczywiście symbole też są ważne, ale w wypadku wydalenia z Polski ambasadora mielibyśmy do czynienia z symbolem" - stwierdził minister.

"Uważam, że należy przede wszystkim zadbać o bardzo stanowcze sankcje wymierzone w Rosję jako całość. To jest złuda, że tylko mamy do czynienia ze złym Putinem, a cała reszta jest dobra. To nieprawda, dlatego że Putin ma poparcie wśród Rosjan. Te dążenia imperialistyczne w Rosji są żywe" - powiedział Błaszczak.

Według niego, "trzeba pokazywać, że nie godzi się wolny świat na imperium rosyjskie, że imperium rosyjskie jest źródłem zła, jest źródłem zbrodni". "Stąd też może mniej symboli, a więcej takich realnych działań, które będą skuteczne, które udowodnią Rosjanom, że wolny świat nie akceptuje tych zbrodni, które oni popełniają, że wolny świat nie zgadza się na zniewalanie innych" - powiedział Błaszczak.