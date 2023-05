Szef MON: każdy skrawek polskiej ziemi będzie broniony

Za rządów PiS wprowadziliśmy takie rozwiązania, że każdy skrawek polskiej ziemi będzie broniony; jesteśmy zdeterminowani do tego, aby tworzyć kolejne jednostki wojskowe - mówił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak we wtorek w Olsztynie.

Szef MON we wtorek wziął udział w VII Kongresie Przyszłości, podczas którego został uhonorowany tytułem Człowieka Roku "Gazety Olsztyńskiej" - głównego organizatora kongresu.

Podczas wystąpienia Błaszczak podkreślał, że aby Polska mogła się rozwijać, musi być bezpieczna. "A żeby była bezpieczna musi mieć silne wojsko" - mówił. W tym kontekście zwracał uwagę, że obecnie odnotowywana jest duża liczba przyjęć do Wojska Polskiego. "To bardzo dobry sygnał, bo pokazuje podejście naszych rodaków do obronności" - ocenił minister.

Jak zaznaczył, rząd odtwarza i buduje nowe jednostki wojskowe. Wymienił m.in. miejscowości Ostróda i Olecko. Wskazał też, że w woj. warmińsko-mazurskim powstaną nowe jednostki Wojska Polskiego, by nasz kraj był bezpieczny.

Szef MON mówił też, że rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że prezydent Lech Kaczyński miał rację mówiąc, że imperium rosyjskie przynosił zło i jest groźne dla narodów, które zamieszkują w sąsiedztwie.

"Dziś jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, żołnierze NATO, żołnierze amerykańscy stacjonują w woj. warmińsko-mazurskim, ćwiczą razem z polskimi żołnierzami. To bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie" - podkreślił szef MON.

Według Błaszczaka nie ulega wątpliwości, iż najważniejsze jest siła Wojska Polskiego. "W ubiegłym roku najwięcej nowych żołnierzy zgłosiło się do Wojska Polskiego po wstrzymaniu obowiązkowej służby wojskowej" - podał wicepremier.

Akcentował też rolę nowoczesnego uzbrojenia polskiego wojska, wskazując na dokonane zakupy sprzętu, w tym czołgów K2, które będą też produkowane w naszym kraju. "Nie czekamy, wzmacniamy Wojsko Polskie, ale też wzmacniamy polski przemysł zbrojeniowy, tak żeby Polska była silna, żeby zbudować odporność" - mówił minister.

Przypomniał też, że w poniedziałek do Polski trafiły pierwsze wyrzutnie HIMARS zamówione w 2019 r.

"Wbrew temu, co działo się wcześniej, za rządów PiS wprowadziliśmy takie rozwiązania, że każdy skrawek polskiej ziemi będzie broniony. Nie oddamy ani skrawka polskiego terytorium. Nie oddamy dlatego, że tworzymy jednostki wojskowe, których zadaniem jest obrona terytorium Rzeczypospolitej. Lokujemy te jednostki we wschodniej części kraju; to właśnie ta część terytorium RP powinna być najsilniej wzmocniona poprzez obecność Wojska Polskiego" - podkreślił.

Szef MON zapewnił, że rząd jest zdeterminowani, by nadal tworzyć nowe jednostki wojskowe. Zachęcał jednocześnie do służby w Wojsku Polskim, WOT, a także szkoleń z wojskiem, w ramach akcji Trenuj z Wojskiem.