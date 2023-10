Szef MON: lada chwila dwa samoloty C-130 Hercules wystartują do Izraela

Przygotowania są bardzo zaawansowane, są odpowiednie zgody i możemy się spodziewać, że lada chwila dwa samoloty C-130 Hercules wystartują po naszych obywateli do Izraela - poinformował w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że jeżeli będzie potrzeba, to liczba samolotów się zwiększy.

W niedzielę szef MON przekazał, że "Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela". "Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - poinformował Błaszczak.

"Przygotowania są bardzo zaawansowane, są odpowiednie zgody, a więc możemy się spodziewać, że lada chwila te samoloty wystartują" - przekazał Błaszczak na konferencji prasowej.

Poinformował, że "przynajmniej dwa Herculesy są już gotowe". "Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy oczywiście liczbę tych samolotów zwiększać. Tudzież utworzymy ten most ewakuacyjny, o którym wspomniałem, przy użyciu gościnności ze strony greckiej. A więc wtedy również zaangażujemy samoloty transportowe typu CASA do tego, żeby przewieźć polskich turystów do Polski" - powiedział minister.