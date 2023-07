Szef MON: liczymy, że Sojusz Północnoatlantycki da jasny sygnał odnośnie wsparcia dla Ukrainy

Liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki da jasny sygnał odnośnie wsparcia dla Ukrainy; oraz na to, że przy naszej polskiej aktywności polityka odstraszania i obrony NATO będzie jeszcze bardziej wyrazista - powiedział w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak.

W poniedziałek w podwarszawskim Legionowie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz premiera Mateusza Morawieckiego odbywa się odprawa kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych w przeddzień szczytu NATO w Wilnie.

Błaszczak podkreślił, że "niewątpliwie największym wyzwaniem jest próba odbudowy imperium przez reżim Władimira Putina, jest atak na Ukrainę". "Naszym celem, naszym dążeniem jest to, żebyśmy graniczyli, żebyśmy sąsiadowali z niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji" - podkreślił Błaszczak.

Stąd też - jak dodał - "nasze wsparcie, nasze dążenia do tego, żeby imperium rosyjskie nie zostało odbudowane". "Bo mamy świadomość tego, czy ono było białe, to imperium rosyjskie carskie, czy czerwone, komunistyczne, czy teraz jest próba odbudowy przez Putina, zawsze niosło ze sobą zło, czego doświadczyli cywilni mieszkańcy Irpienia czy Buczy zamordowani przez najemników rosyjskich" - zaznaczył szef MON.

"W związku z tym robimy wszystko, żeby wzmocnić Ukrainę, żeby również odstraszyć agresora" - dodał.

Minister zaznaczył też, iż "liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki powiększy się, że Szwecja dołączy do grona państw Sojuszu Północnoatlantyckiego". "Liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki da jasny sygnał odnośnie wsparcia dla Ukrainy. I liczymy również na to, że przy naszej polskiej aktywności również polityka odstraszania i obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie jeszcze bardziej wyrazista" - podkreślił Błaszczak.