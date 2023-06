Szef MON: mamy świadomość wyzwań i na nie odpowiadamy przez wzmacnianie WP

Mamy świadomość wyzwań i na nie odpowiadamy przez wzmacnianie Wojska Polskiego; dziś w wojsku służy 172 tys. żołnierzy, ale nasze ambicje sięgają dalej. Chcemy m.in. zwiększyć od 1 września liczbę klas mundurowych - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w sobotę w Gołdapi.

Szef MON wziął udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

"Wśród 4200 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej są żołnierze, którzy przeszli przeszkolenie tu, w 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym; bardzo się cieszę, że praktycznie wszyscy zdecydowali się na to, żeby pozostać na kursie specjalistycznym - a więc będą żołnierzami zawodowymi, będą służyć w gołdapskim pułku" - powiedział Błaszczak.

"To naprawdę bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, ale także bezpieczeństwa północno-wschodniej części naszego kraju. Mamy świadomość tego co dzieje się w Europie - tego, że Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie (...) a my przecież tu sąsiadujemy z Rosją" - mówił Błaszczak. "Mamy świadomość tych wszystkich wyzwań i też odpowiadamy na nie poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego" - mówił, wskazując, że stan osobowy gołdapskiego pułku wzrósł o 50 proc. w ciągu ostatniego roku.

Jak dodał, trwa proces dalszego zwiększania liczebnego wojska. "Możemy powiedzieć, że dziś w Wojsku Polskim służy 172 tys. żołnierzy, ale nasze ambicje idą dużo dalej - chcemy, by Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tys. żołnierzy WOT i 250 tys. żołnierzy zawodowych (...) Bardzo się cieszę i gratuluję tym wszystkim, którzy dziś złożyli przysięgę" - powiedział szef MON.

"Bardzo się cieszę również z tego, że szkolenie zakończyli również absolwenci klas mundurowych - też dziś zostali żołnierzami, po złożeniu przysięgi. Zapewniam, że od 1 września zwiększymy liczbę klas mundurowych w całej Polsce, tak jak zwiększyliśmy również liczbę przyjęć na studia wojskowe" - zapowiedział.

Szef MON podkreślił, że kluczowa jest "dobra współpraca z władzami lokalnymi". "Właśnie tu, w Gołdapi mamy przykład takiej dobrej współpracy - podpisany z władzami samorządowymi, z burmistrzem dokument stanowi dla nas bardzo ważny element rozbudowy jednostki wojskowej" - mówił Błaszczak.

Dodał, że żołnierze z gołdapskiego pułku korzystają z nowego w polskich siłach zbrojnych sprzętu. "Mam na myśli zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe z programu +Mała NAREW+. Tu współpracjemy z Wielką Brytanią; pozyskaliśmy z Wielkiej Brytanii rakiety CAMM, radary są polskiej produkcji - w ten sposób stworzyliśmy jednostki ogniowe, które zapewniają bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zagrożenia z powietrza" - stwierdził szef MON.