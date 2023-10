Szef MON: mówimy stanowcze "nie" mechanizmowi relokacji migrantów

Mówimy stanowcze "nie" mechanizmowi relokacji migrantów i tym, którzy nielegalnie chcą przekroczyć granicę Polski - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na piątkowym spotkaniu w Janowie Lubelskim.

Szef MON w kontekście sprzeciwu wobec unijnego mechanizmu relokacji mówił m.in., że rząd często "idzie pod prąd", ale robi to w interesie Polaków.

"Możemy powiedzieć, że przecież łatwo by było, bo można by się zgodzić, potem jakoś może oszukać, przyjąć, nie przyjąć. Ale skończyłoby się to katastrofą, taka polityka. Zresztą, w 2015 rząd koalicji PO-PSL zgodził się na przyjęcie - wtedy mówili, że tylko kilku tysięcy (migrantów)" - powiedział Błaszczak.

Jego zdaniem "z tych kilku tysięcy szybko zrobiłoby się kilkadziesiąt, potem kilkaset, a potem ten proces byłby już nie do opanowania".

"Dlatego mówimy stanowcze +nie+ mechanizmowi relokacji. Stanowcze +nie+ mówimy tym, którzy nielegalnie chcą przekroczyć granicę Polski" - powiedział minister.