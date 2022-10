Szef MON: musimy zmaksymalizować presję na Rosję, by ograniczyć jej zdolności do działań w Ukrainie

Niezmiernie ważne jest, by Ukraina miała możliwość wypchnięcia Rosjan poza zajęte terytoria; musimy zmaksymalizować presję na Rosję, by ograniczyć jej zdolności do podejmowania działań - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podczas Warsaw Security Forum.

Szef MON wyraził zadowolenie z decyzji podjętych na czerwcowym szczycie NATO w Madrycie, m.in. o wzmocnieniu grup bojowych na wschodniej flance do poziomu brygad. Decyzje szczytu pokazują - stwierdził - że sojusznicy widzą potrzebę "długotrwałej adaptacji Sojuszu, a także zwiększonej obecności (...) na wschodniej flance NATO".

"Adaptacja ta powinna przetransformować gwarancje NATO z obecności wysuniętej (...) w kierunku obrony wysuniętej. Chodzi o to, by bronić absolutnie każdego cala terytorium NATO. Nie ma żadnej alternatywy dla takiego podejścia, nie możemy pozwolić sobie na ryzyko przejęcia tych terytoriów, które potencjalnie mogłyby być atakowane i okupowane przez Rosję" - podkreślił.

Wicepremier wskazywał również, że "do momentu dopóki Rosja nie będzie gotowa, by zaakceptować rozwiązanie polityczne tego konfliktu, gwarantując długotrwałe bezpieczeństwo Ukrainy, będzie istniała potrzeba tego, by zapewnić szerokie i kompleksowe wsparcie dla Ukrainy". "Musimy pamiętać o tym, że płacą oni najwyższą cenę walcząc o ich wolność i naszą. To, co Kijów może osiągnąć przy stole negocjacyjnym, jest bardzo blisko związane z sytuacją na polu walki" - powiedział.

Stwierdził, że niezmiernie ważne jest, by "zatrzymać w tej chwili tę rzeź, by Ukraina miała możliwość wypchnięcia Rosjan poza zajęte wcześniej terytoria". "Dlatego musimy zmaksymalizować kompleksową presję na Rosję, by ograniczyć jej zdolności do podejmowania działań i aby zakończyć ten konflikt jak najszybciej jest to możliwe" - powiedział Błaszczak.