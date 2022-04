Szef MON na konferencji wsparcia dla Ukrainy (komunikat)

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej informuje:

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej informuje:

We wtorek, 26 kwietnia br. w Ramstein, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej weźmie udział w Ukraine Defense Consultative Group, z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw, pod przewodnictwem sekretarza obrony USA Lloyda J. Austina.

Konferencja poświęcona będzie omówieniu bieżącego wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz planów długoterminowych w tym zakresie. Ponadto, obędzie się także bilateralne spotkanie ministra M. Błaszczaka z niemiecką minister obrony Christine Lambrecht.

Planujemy wypowiedź ministra dla mediów po zakończeniu konferencji. Bliższych informacji dziennikarzom udziela Dagmara Jarosławska, Centrum Operacyjne MON, tel.+48 601 388 988.

***

Polska od lat udziela praktycznego wsparcia ukraińskim siłom zbrojnym. Po agresji Rosji na Ukrainę, jako wyraz naszej solidarności z tym krajem, przekazujemy nieodpłatnie pomoc wojskową z zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Polska w bardzo szerokim zakresie zaangażowała się w również w pomoc humanitarną dla ogromnej rzeszy ukraińskich uchodźców, którzy uciekli przed wojną.

Siły Zbrojne RP już wcześniej były aktywnie zaangażowane w projekty na rzecz transformacji ukraińskiego sektora bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym (na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym).

Istotnym elementem wsparcia Polski dla Ukrainy było także utworzone w 2016 r. Dowództwo Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego (LITPOLUKRBRIG). Jest to jedyna tego typu jednostka z udziałem Ukrainy oraz państw członkowskich NATO. Służący w nim oficerowie ukraińscy funkcjonują w środowisku działającym zgodnie ze standardami i procedurami NATO, co następnie wykorzystują po powrocie do kraju, przyczyniając się do wzrostu interoperacyjności sił zbrojnych Ukrainy oraz państw NATO. LITPOLUKRBRIG jest również zaangażowana w działania szkoleniowe na Ukrainie, gdzie bierze udział w szkoleniu dowództw ukraińskich jednostek.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.