Szef MON na pytanie o ochronę infrastruktury krytycznej: Polska jest bezpieczna

Rząd PiS naprawił błędy koalicji PO-PSL, Polska jest bezpieczna – powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, zarzucając poprzednim rządom "zdradę stanu".

Błaszczak odniósł się w czwartek w sejmowej debacie nad wstrzymaniem wydawania wiz dla Rosjan do wystąpienia Pawła Zalewskiego (Polska 2050), który pytał o ochronę infrastruktury krytycznej, takiej jak gazociąg Baltic Pipe.

"Sabotaż na Nord Stream w dniu otwarcia Baltic Pipe stworzył pytanie o zdolność ochrony tej ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycji" - powiedział Zalewski. Według niego "cały system ochrony infrastruktury krytycznej został zdemolowany". "Przez siedem lat nie wzmocniliście go, nie doprowadziliście do zgodności z wymaganiami współczesnego świata" - dodał. Stwierdził, że MSWiA, któremu projekt ustawy o ochronie ludności powietrza sprawy obrony cywilnej, "nie ma żadnych doświadczeń i żadnych kompetencji w tym zakresie". "Mieliście uzbroić Polskę, tymczasem obnażyliście ją wobec jej wrogów" - powiedział Zalewski.

"W sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa państwa rząd PiS naprawił wszystkie błędy, które popełniała koalicja PO-PSL" - odpowiadał Błaszczak. Powtórzył zarzut likwidacji jednostek wojskowych "szczególnie na wschód od Wisły". "Zapraszaliście agresora do tego, żeby wszedł do Polski. To była zdrada stanu" - powiedział wicepremier. Ponownie oświadczył, że wojsko jest rozbudowywane liczebnie i uzbrajane. "Dzięki temu Polska jest bezpieczna" - zapewnił.

We wtorek w podszczecińskim Goleniowie (woj. zachodniopomorskie) symbolicznie uruchomiono przesył gazu Baltic Pipe. Od poniedziałku doszło do kilku uszkodzeń gazociągów Nord Stream 2 i Nord Stream 1 i wycieku gazu. Przesył NS 1 wstrzymała Rosja, NS 2 został ukończony, ale nie został uruchomiony. Według stacji sejsmologicznych w Danii, Niemczech, Polsce i Szwecji na obszarach, gdzie stwierdzono uszkodzenia gazociągów, zarejestrowano wstrząsy charakterystyczne dla wybuchów, a nie wstrząsy sejsmiczne.

Przewodniczący sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych Marek Suski (PiS) zapewnił w czwartek w RMF, że został wdrożony plan ochrony polskiej infrastruktury krytycznej.