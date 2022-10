Szef MON: nasi cyberżołnierze już zapewniają bezpieczeństwo

Nasi cyberżołnierze już zapewniają bezpieczeństwo wojskowych i resortowych systemów - napisał wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w liście do uczestników trzeciej edycji Cyber24 Day - konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, cyfryzacji i nowym technologiom.

"Obecnie wszystkie konflikty rozgrywają się w mniejszym lub większym stopniu w cyberprzestrzeni. To nie jest spektakularna, widziana gołym okiem walka, ale jest prowadzona ciągle. Jej konsekwencje są równie poważne i niebezpieczne, jak tej prowadzonej przy udziale działań konwencjonalnych" - podkreślił minister w liście odczytanym w środę przez dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karola Molendę podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji Cyber24 Day.

Odnosząc się do inwazji Rosji na Ukrainę, Błaszczak zaznaczył, że "wojna, która od 24 lutego toczy się za naszą wschodnią granicą uzmysławia nam, że pełnoskalowe konflikty zbrojne w sercu Europy nie są tylko domeną przeszłości; uzmysławia nam, że nie ma granic, których przeciwnik nie przekroczy".

"Polska, zwłaszcza w świetle tego, co dzieje się na Ukrainie, nie może sobie pozwolić na bierność. Nie możemy sobie pozwolić na to, by w kwestii cyberbezpieczeństwa zostać w tyle za naszymi wrogami. I nie pozostajemy" - zapewnił wicepremier.

Zapewnił, że Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni "będzie się nadal rozwijać w najbliższych latach". "Nasi cyberżołnierze to już nie tylko wojsko przyszłości. To wojsko, które operuje teraz, zapewniając bezpieczeństwo wojskowych i resortowych sieci oraz systemów" - oświadczył szef MON.

Podkreślił, że cyberprzestrzeń "jako czwarta domena operacyjna, jest poddawana ciągłym atakom", a ich celem "jest nie tylko bezpośrednio infrastruktura krytyczna czy systemy łączności wojskowej; wojna prowadzona jest też w przestrzeni informacyjnej".

Szef MON ocenił, że "najsłabszym ogniwem każdego systemu bezpieczeństwa jest właśnie człowiek". Dlatego za bardzo ważne uznał "nieustanne szkolenie się" i wymianę doświadczeń m.in. podczas Cyber24 Day.

"Jednym z najskuteczniejszych sposobów do podnoszenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest nieustanne szkolenie się, podnoszenie kompetencji oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. To dlatego tu dzisiaj jesteście. Wiedza jest najskuteczniejszą tarczą i w ten oręż dzisiaj będziecie się zbroić" - napisał Błaszczak do organizatorów Cyber 24 Day i jej uczestników z Polski i zagranicy.

Szef MON oświadczył, że bezpieczeństwo Polski i Polaków jest najwyższym priorytetem. Wyraził też przekonanie, że udział w Cyber24 Day przyczyni się do "podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego Polski".

Konferencja Cyber24 Day, organizowana przez grupę Defence24, jest uznana za jedno z najważniejszych wydarzeń o tematyce cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji i nowych technologii. Podczas III edycji Cyber24 Day spotkali się przedstawiciele administracji cywilnej i wojskowej, w tym z sił zbrojnych Polski i Ukrainy, którzy na co dzień są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i cyfryzację w Polsce oraz w strukturach międzynarodowych.