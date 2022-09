Szef MON: nasze działania traktujemy jako zobowiązanie sojusznicze

Nasze działania traktujemy jako zobowiązanie sojusznicze; Wojsko Polskie jest aktywne na całej wschodniej flance NATO, dlatego, że wolność, jak pokazali nam nasi przodkowie, jest dobrem największym - mówił w niedzielę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON wziął udział w rozpoczęciu projektu "Liberty Road" w Muzeum Powstania Warszawskiego, który ma upamiętnić polsko-amerykańskie braterstwo broni.

Błaszczak podkreślił, że jest to bardzo ważna chwila ze względu na wspólną historię Polski i Stanów Zjednoczonych, ale też jeżeli chodzi o obecną sytuację międzynarodową. "Dziś świat jest dotknięty wojną sprowokowaną przez agresywną politykę rosyjską" - mówił minister. "Zawsze próby odtwarzania imperium rosyjskiego wiązały się ze złem" - ocenił.

Wskazywał, że dziś ważna jest reakcja wolnego świata na próbę odbudowę imperium rosyjskiego przez Putina. "Budujemy teraz drogi wolności, wspierając naszych sąsiadów z Ukrainy. Robimy to konsekwentnie dlatego, że niepodległość Ukrainy oznacza wolność naszego kraju - Polski, ale także wolność Europy" - podkreślał szef MON.

Błaszczak podkreślał, że Polska będzie konsekwentnie budować silne Wojsko Polski i konsekwentnie powoływać do życia nowe jednostki. W tym kontekście zwrócił uwagę, że po budowie 18. Dywizji Zmechanizowanej, na wzór amerykański - wyposażonej w czołgi Abrams i helikoptery Apache, będzie budowana 5. Dywizja Zmechanizowana zlokalizowana przede wszystkim w województwie podlaskim. "Po to właśnie, żeby odstraszyć agresora, po to aby zapewnić wolność Europie, aby zapewnić wolność naszemu narodowi" - podkreślał.

"Traktujemy nasze działania jako zobowiązanie sojusznicze, dlatego że kiedy Stany Zjednoczone zostały zaatakowane 11 września 2001 r. Wojsko Polskie było gotowe do tego, żeby wspierać w misjach wojsko amerykańskie. Bardzo poważnie traktujemy nasze sojusznicze zobowiązania" - deklarował.

Jak dodał, wojsko skoncentrowane jest przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce, ale - zaznaczył - Wojsko Polskie jest aktywne na całej wschodniej flance NATO. "Dlatego, że wolność - tak jak pokazali nam nasi przodkowie, powstańcy warszawscy - jest dobrem największym" - mówił wicepremier.