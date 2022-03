Szef MON: NATO jest trwałe i potężne, ale o bezpieczeństwo musimy dbać też sami

Sojusz Północnoatlantycki jest trwały i potężny, ale mamy świadomość, że sami także musimy dbać o bezpieczeństwo ojczyzny. Dlatego zwiększamy liczebność armii, wyposażamy żołnierzy w nowoczesny sprzęt - akcentował w niedzielę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON, Mariusz Błaszczak, uczestniczy w Warszawie I Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia OdNowa. Zjazd - jak zapowiadali jego organizatorzy - ma charakter wydarzenia programowego i jest skupiony wokół kwestii bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w kontekście sytuacji w naszym regionie.

Minister wskazywał, że diagnozy polityczne stawiane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego były trafne m.in. ta z 2008 r. z Tbilisi, po rosyjskiej napaści na Gruzję.

"Diagnozy te, mówiące o zagrożeniu wynikającym z odradzania się neoimperialnej polityki Rosyjskiej - pomijane, zarówno przez rządzących w naszym kraju, jak i światową opinię publiczną - były trafne" - zaznaczył.

Akcentował, że Zjednoczona Prawica przejmując władzę w 2015 r. była świadoma zagrożeń. "Konsekwentnie odbudowywaliśmy wojsko polskie. W 2015 r. wojsko liczyło 95 tys. żołnierzy. Dziś liczy 115 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy wojsk obrony terytorialnej" - wskazał szef MON.

Błaszczak podkreślał, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest zdeterminowany, by tworzyć fundamenty bezpieczeństwa naszego kraju. To ważne - jak wyjaśniał - bo tylko bezpieczna Polska może się rozwijać.

Minister wskazywał na znaczenie ustawy o obronie ojczyzny. Licząca ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach, regulacja dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność.

"To fundament, który pozwoli nam na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój sił zbrojnych. To fundament, który umożliwi zwiększenie liczebne wojska polskiego i wyposażenia armii w nowoczesny sprzęt i broń, a także pozwoli na to, żebyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo ojczyźnie" - akcentował minister.

"Wszyscy jesteśmy dumni, że jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena udowodniła, że sojusz jest trwały i potężny. Ale wszyscy też doskonale mamy świadomość tego, że o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszej ojczyzny, musimy zadbać przede wszystkim sami" - stwierdził.

To zadbanie, jak kontynuował, sprowadza się do rozwoju polskich sił zbrojnych. "Jeżeli będziemy polegać tylko na innych, to cóż, możemy przekonać się, że mechanizm nie zadziała tak, jak byśmy oczekiwali. Tworzymy więc nowe jednostki wojskowe (…). Wyposażamy wojsko polskie w nowoczesny sprzęt" - akcentował.

Minister Błaszczak podkreślił, że ustawa o obronie ojczyzny pozwoli na zintensyfikowanie działań, których celem jest wzmocnienie wojska.