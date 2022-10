Szef MON: nie ma nowoczesnego wojska bez dronów

Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów; dostarczone Bayraktary będą wykonywać zarówno misje rozpoznawcze, jak i bojowe. To, co dzieje się na Ukrainie, pokazuje, że to skuteczna broń - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podczas przekazania sprzętu żołnierzom.

W piątek Błaszczak przekazał zakontraktowane w Turcji w 2021 r. drony bojowe Bayraktar TB2 żołnierzom z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu (zachodniopomorskie). "Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów. W przypadku Bayraktarów - dronów, które z jednej strony będą wykonywać misje rozpoznawcze, a z drugiej - są gotowe, by wykonywać również misje uderzeniowe" - powiedział podczas uroczystości.

Jak wskazał, wprowadzenie Bayraktarów do służby w polskim wojsku to "ważny etap" w procesie jego modernizacji. "Rozpoczynamy proces wyposażania jednostek wojskowych w Bayraktary; zamówiliśmy te drony jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę. Wtedy mówiono nam - szczególnie opozycja, ta z PO - że to broń, z której nie będziemy mieć korzyści. To, co dzieje się na Ukrainie wskazuje, że nie mieli racji, że my mieliśmy rację, że jest to broń skuteczna, w rękach Ukraińców pozwala skutecznie bronić Ukrainy" - ocenił wicepremier.

"Mówili, że wyprowadzamy pieniądze do Turcji - a jeżeli już ktoś cokolwiek wyprowadzał, to oni likwidowali jednostki wojskowe, a więc wyprowadzali majątek Wojska Polskiego. Dziś odtwarzamy jednostki wojskowe, wzmacniamy siłę Wojska Polskiego. Pierwsze Bayraktary są już w 12 Bazie, żołnierze są przeszkoleni - odbyli kurs w Turcji, są zmotywowani do tego, by stać na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej" - oświadczył Błaszczak.