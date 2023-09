Szef MON: niech Tusk stanie przed mieszkańcami Wschodniej Polski i powie, że szykował im rosyjską niewolę

Błaszczak ujawnia tajne plany wojskowe i uderza w polskich generałów - napisał lider PO Donald Tusk na Twitterze. "Niech Tusk stanie przed mieszkańcami Wschodniej Polski i powie im prosto w oczy, że szykował dla nich rosyjską niewolę. Polacy mają prawo wiedzieć!" - zareagował na jego wpis szef MON Mariusz Błaszczak.

W niedzielę w mediach społecznościowych pojawił się spot, w którym szef MON Mariusz Błaszczak przywołuje fragmenty planu użycia Sił Zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej, zatwierdzonego w 2011 roku przez b. szefa MON Bogdana Klicha. "Rząd Tuska, w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Plan użycia Sił Zbrojnych, zatwierdzony przez ówczesnego szefa MON Klicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie dwa tygodnie, a po siedmiu dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły" - mówi Błaszczak w nagraniu.

Narodowe plany użycia Sił Zbrojnych to dokumenty zatwierdzane przez prezydenta RP, na wniosek MON. Zawierają one scenariusze wykorzystania Sił Zbrojnych RP do obrony kraju, dostosowane do potencjalnych wariantów napaści na polskie państwo.

"Błaszczak ujawnia tajne plany wojskowe Polski i uderza w polskich generałów. Morawiecki ogłasza listę wrogów, z którymi walczy jego rząd: Bruksela, Berlin, KIJÓW i oczywiście Tusk. Jak powiedział jeden z generałów: Rosja już tu jest" - napisał Tusk we wtorek na Twitterze.

Na jego wpis zareagował również na Twitterze szef MON: "Niech Tusk stanie przed mieszkańcami Wschodniej Polski i powie im prosto w oczy, że szykował dla nich rosyjską niewolę. Liczyliście, że Wasze zdradzieckie plany nigdy nie ujrzą światła dziennego. Polacy mają prawo wiedzieć!" - podkreślił minister.