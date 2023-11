Szef MON: Niezwykle ważna jest rola Wojska Polskiego jako gwaranta naszego bezpieczeństwa oraz niepodległości

Bez państwowości polskiej nie możemy czuć się gospodarzami na naszej ziemi. Stąd też niezwykle ważna rola Wojska Polskiego jako gwaranta naszego bezpieczeństwa oraz niepodległości - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w piątek w Warszawie.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystości wręczenia wyróżnień i odznaczeń m.in. za "Czyny Bohaterskie" oraz medali "Za ochronę Granicy RP", która odbyła się na dziedzińcu resortu obrony.

Szef MON zwrócił uwagę, że "zbliża się 105. rocznica odzyskania niepodległości". "To bardzo ważna data w naszej historii. Jest to również świadectwo tego, jak ważna jest państwowość polska dla rozwoju naszej ojczyzny. Bez państwowości polskiej nie możemy czuć się gospodarzami na naszej ziemi. Stąd też niezwykle ważna rola Wojska Polskiego jako gwaranta naszego bezpieczeństwa oraz niepodległości" - powiedział.

Błaszczak podziękował odznaczonym żołnierzom "za wyróżniającą się służbę", a tym z nich, którzy służyli na granicy polsko-białoruskiej, podziękował "za odpieranie ataków hybrydowych, jakie wciąż dokonywane są z terytorium Białorusi na naszą ojczyznę". Podziękował też "za postawę służby". "Żołnierze reagują, kiedy widzą, że dzieje się coś złego, pomagają poszkodowanym" - wyjaśnił.

Pod koniec przemówienia Błaszczak mówił, że "przez 123 lata niewoli decyzje, które dotyczyły nas zapadały w Petersburgu, Berlinie i w Wiedniu". "Dbajmy o to, aby decyzje dotyczące Polski i Polaków zapadały w Warszawie. Pamiętajmy, że jeżeli nie będziemy dbać o naszą niepodległość, suwerenność, to nikt inny o to nie zadba" - dodał.

Wyjaśnił, że sojusze są bardzo ważne. "Jesteśmy dumni z tego, jak świetnie rozwijają się relacje wojskowe polsko-amerykańskie, polsko-koreańskie i te w ramach NATO, ale pamiętajmy, że Polski nikt inny bronić nie będzie, jeśli Wojsko Polskie, sami Polacy nie będą chcieli bronić swojej ojczyzny" - podkreślił.