Szef MON o ćwiczeniach Tumak-21: silny znak, że wojsko wraca na wschodnią granicę

Wojsko Polskie szkoli się, podnosi swoją gotowość bojową i dzięki temu Polska jest bezpieczna - podkreślił w piątek szef MON Mariusz Błaszczak podczas obserwacji ćwiczeń Tumak-21, w ramach których pododdziały 16. Dywizji Zmechanizowanej forsują rzekę Narew.

"Dopiero od roku to miejsce wróciło jako miejsce ćwiczeń dla Wojska Polskiego po wielu, wielu latach, kiedy było opuszczone. To jest też bardzo mocny, silny znak tego, że wojsko wraca na wschodnią granicę naszego kraju" - powiedział Mariusz Błaszczak.

Jak zauważył, w tej części Polski ćwiczenia były ograniczone, a jednostki wojskowe były likwidowane.

"Wojsko Polskie szkoli się, Wojsko Polskie podnosi swoją gotowość bojową i dzięki temu Polska jest bezpieczna" - oświadczył minister obrony.

"Ćwiczą żołnierze z 16. Dywizji Zmechanizowanej. To żołnierze, którzy na co dzień bronią naszej granicy, którzy na co dzień odpierają ataki hybrydowej dokonywane przez reżim Łukaszenki, a więc bronią granicy Polski jednocześnie broniąc granicy Unii Europejskiej" - podkreślił szef MON.