Szef MON o dostawach zestawów Piorun: do WP trafiło kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni

Trwają dostawy zestawów Piorun do Wojska Polskiego; kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni trafiło do naszych żołnierzy - poinformował w środę szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak.

"Trwają dostawy zestawów Piorun do Wojska Polskiego. Kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni trafiło do naszych żołnierzy. To nie ostatnia dostawa zaplanowana w tym roku" - poinformował Błaszczak na Twitterze.

Systemy rakietowe Piorun produkowane są przez spółkę Mesko ze Skarżyska-Kamiennej, będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zestawy Piorun przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych (samoloty, śmigłowce, drony).