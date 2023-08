Szef MON o powodzi w Słowenii: jesteśmy gotowi udzielić wsparcia; grupa rekonesansowa udaje się na miejsce

Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia Słowenii. Polskie wojska inżynieryjne mogą zbudować most w miejscu wskazanym przez słoweńskie władze. Grupa rekonesansowa udaje się już na miejsce - poinformował w środę szef MON Mariusz Błaszczak.

W wyniku ubiegłotygodniowych powodzi i burz w Słowenii, które premier Robert Golob uznał za największą klęskę żywiołową w historii tego kraju, zginęło sześć osób. Trwa usuwanie szkód, w czym pomagają ratownicy i sprzęt z zagranicy, w tym z Polski. Słoweński rząd oszacował, że straty spowodowane przez powodzie przekroczą pół miliarda euro.

Szef MON poinformował na briefingu prasowym, że Słowenia zwróciła się do sojuszników NATO z prośbą o pomoc i wsparcie. "Jesteśmy gotowi, żeby wsparcia udzielić" - zadeklarował minister.

Błaszczak powiedział, że polskie wojska inżynieryjne "mają takie umiejętności". "Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny, żeby pobudować most we wskazanym przez władze słoweńskie miejscu" - dodał szef MON.

Poinformował, że "grupa rekonesansowa udaje się już do Słowenii".

