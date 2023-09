Szef MON o W. Frasyniuku w komitecie poparcia M. Różańskiego: wstyd

Kandydat opozycji do Senatu, były dowódca generalny Mirosław Różański zaprosił do swojego komitetu poparcia Władysława Frasyniuka, który nazywał żołnierzy śmieciami, wstyd – ocenił w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak. Oto jak opozycja szanuje mundur Wojska Polskiego – wskazał.

Różański zamieścił w czwartek na Twitterze (X) wpis o treści: "Znani i lubiani oraz mieszkańcy regionu popierają Mirosława Różańskiego, kandydata do Senatu RP" i załączył grafikę o honorowym komitecie poparcia. Są w nim, jak podano, m.in. "opozycjonista Władysław Frasyniuk, prawnik Jacek Dubois, prezydent RP Lech Wałęsa".

Do wpisu odniósł się minister obrony. "Oto jak opozycja szanuje mundur Wojska Polskiego. Ich kandydat do Senatu, były dowódca generalny M. Różański zaprosił do swojego komitetu poparcia W. Frasyniuka. Tego samego, który żołnierzy nazywał śmieciami! Wstyd!" - przekazał na Twitterze szef MON.

Chodzi o wypowiedź dotyczącą funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę, która w sierpniu 2021 r. padła na antenie TVN24. "Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi" - mówił wówczas Frasyniuk. Dodał, że w taki sposób nie postępują żołnierze. "Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie" - powiedział.

W ramach paktu senackiego, w okręgu zielonogórskim (nr 20) kandydatem na senatora jest gen. broni rezerwy Mirosław Różański - były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie doradca Szymona Hołowni.

