Szef MON o wniosku ws. wotum nieufności: stawka za wysoka na takie polityczne gierki

Dziś stawka jest za wysoka na takie polityczne gierki. Jeśli nie potraficie lub nie chcecie pomóc wzmacniać bezpieczeństwa, to przynajmniej nie przeszkadzajcie - mówił w piątek w Sejmie szef MON Mariusz Błaszczak do opozycji podczas debaty nad wnioskiem o wyrażeniu wobec niego wotum nieufności.

W Sejmie w piątek po południu odbyła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka; wniosek złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

W uzasadnieniu do wniosku podkreślono, że "działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej". W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu ub.r. pod Bydgoszczą.

Odnosząc się podczas debaty do tego wniosku i zarzutów opozycji szef MON wskazał, że kiedy w Sejmie przedstawia konkretne informacje o bieżącym stanie obronności, to sala świeci pustkami. "Wy nawet nie chcecie wiedzieć więcej, dla was ważne jest tylko, czy można czegoś użyć do walki z rządem" - podkreślił Błaszczak zwracając się do opozycji.

"Odkąd jestem ministrem obrony krytykowaliście każdy po kolei zakup wojskowy zwiększający bezpieczeństwo Polski. Choć większość z was nie ma o tym zielonego pojęcia. Po co nam czołgi, po co nam haubice, po co nam duże jednostki, systemy Patriot - nie takie, F-35 - nie takie, umowy trzeba będzie zerwać. To są wasze słowa i to w sytuacji, gdy sami przez lata palcem nie kiwnęliście, żeby kupić dla kraju cokolwiek w przybliżeniu porównywalnego" - mówił Błaszczak.

Jak zaznaczył, do końca rządów PO-PSL nie kupiono "żadnej wyrzutni, ani jednej nowoczesnej rakiety". "Czym konkretnie chcieliście strącać rosyjskie pociski, gdyby zaszła taka potrzeba? Wymieńcie choćby jeden system, który w waszych czasach byłby skuteczny. Nie wymienicie, bo takiego systemu nie było" - mówił Błaszczak.

"Powiedzcie w końcu prawdę. Nie budowaliście systemów przeciwlotniczej i przeciwrakietowej obrony Polski, bo nie podobało się to Putinowi, a Tusk nie chciał go drażnić" - zaznaczył Błaszczak.

Jak zaznaczył "dziś stawka jest za wysoka na takie polityczne gierki". "Stawką jest los całego naszego kraju i Europy. Jeśli nie potraficie lub nie chcecie pomóc wzmacniać bezpieczeństwa, to przynajmniej nie przeszkadzajcie" - podkreślał Błaszczak.