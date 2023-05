Szef MON: oczekujemy, że szczyt NATO przełoży się na konkrety w polityce odstraszania i obrony

Oczekujemy, że lipcowy szczyt NATO w Wilnie przełoży się na konkrety w polityce odstraszania i obrony; będziemy zabiegać o wzmacnianie regionu poprzez koncepcję odstraszania przez zablokowanie dostępu - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z portalem Defence24.pl.

W rozmowie z Defence24 szef MON został zapytany m.in. o plany i oczekiwania na lipcowy szczyt NATO w Wilnie, plany zwiększania liczebności Wojska Polskiego, a także modernizację techniczną sił zbrojnych.

"Oczekujemy, że szczyt przełoży się na konkrety, dotyczące wzmacniania sojuszniczej polityki odstraszania i obrony, w tym zwłaszcza wobec wschodniej flanki Sojuszu. Bo postawa Rosji, jej imperialnych zapędów, które znalazły tak wyraźne odzwierciedlenie w ataku na Ukrainę nie zmieni się (...) i musimy, jako NATO, wyciągnąć jak najszybciej wnioski z tej sytuacji. Dlatego będziemy zabiegać o dalsze wzmacnianie naszego regionu poprzez przejście do koncepcji +odstraszania przez zablokowanie dostępu+ oraz +wysuniętej obrony+". Generalnie, chodzi o to, aby cały Sojusz był jak najlepiej przygotowany do obrony każdego skrawka swojego terytorium oraz żeby miał dobre i aktualne plany obronne oraz efektywny łańcuch dowodzenia" - powiedział Błaszczak.

"Należy oczekiwać, że na wileńskim szczycie ocenimy wdrażanie decyzji z ubiegłorocznego szczytu w Madrycie. W tym, najistotniejsze dla nas, zwiększanie obecności sojuszniczej w naszym regionie oraz powiększenie grup bojowych na flance wschodniej do poziomu brygady. Wspomniany nowy model sił NATO będzie nie tylko ważną zmianą jakościową, ale też ilościową. Zapewni on większą pulę sił o wysokiej gotowości do udziału w operacji sojuszniczej. Agresja Rosji na Ukrainę uwypukliła jak ważne są pierwsze dni i tygodnie konfliktu zbrojnego. Dlatego szybkość reakcji jest kluczowa" - dodał.

Pytany o plany zwiększenia liczebności polskiej armii, Błaszczak ocenił, że do tej pory przeszkodą we wstępowaniu do wojska była biurokracja i skomplikowany system rekrutacji. "W ten sposób traciliśmy, choć mam nadzieję, że nie bezpowrotnie, ogromny odsetek kandydatów do służby. Dlatego przeprowadziliśmy reformę całego systemu rekrutacji, prowadzimy kampanie zachęcające do służby oraz wprowadziliśmy elastyczną formułę pełnienia służby wojskowej - dobrowolną zasadniczą służbę wojskową" - powiedział.

"Uspokajam wszystkich, że nie obniżamy standardów, tylko je urealniamy. Wcześniej gros kandydatów odpadało na komisjach np. z powodu próchnicy. A to przecież można wyleczyć. Przykładów takich zapisów było naprawdę mnóstwo. Takie absurdy należy usuwać. Patrzymy jak pomóc kandydatowi wstąpić do wojska, a nie gdzie eliminować" - dodał, pytany, czy szeroko zakrojona rekrutacja nie stoi na przeszkodzie wysokiej jakości szkolenia żołnierzy.

Minister został również spytany o projekty modernizacji technicznej armii, w tym sił pancernych i projektu powstania polskiego czołgu w programie "Wilk". "Polski czołg, czyli program +Wilk+ zakłada produkcję polską lub też w kooperacji międzynarodowej. Przeprowadziliśmy szereg analiz i na tę chwilę najbardziej perspektywiczną ścieżką jest oparcie się o aktualnie kupowane dla Polski czołgi. Dlatego prowadzimy intensywne rozmowy ze stroną południowokoreańską oraz amerykańską" - wskazał minister.

Błaszczak odniósł się również do kwestii trwającej budowy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. "W dwuetapowym programie +Wisła+ jesteśmy w momencie dostaw pierwszego dywizjonu i jego integracji oraz przygotowania infrastruktury w Sochaczewie. To pierwszy etap. Natomiast w drugim, dzięki możliwościom z ustawy o obronie Ojczyzny, złożyliśmy zapytanie ofertowe, czyli Letter of Request, na kolejne trzy dywizjony. Odpowiedzi spodziewamy się w najbliższych miesiącach" - zapowiedział.

"Liczymy na to, że umowę podpiszemy jeszcze w tym roku. W +Narwi+ uruchomiliśmy procedury do umów wykonawczych na dostawę rakiet i wyrzutni dostosowanych do systemu IBCS, czyli systemu dowodzenia z +Wisły+. W ubiegłym roku zakontraktowaliśmy też tzw. +Małą Narew+. Dzięki temu w zaledwie kilka miesięcy do naszego wojska trafiła pierwsza jednostka ogniowa z wyrzutniami rakiet iLauncher, rakietami CAMM oraz polskim radarem Soła. A jeszcze w tym roku zostanie dostarczona druga, analogiczna jednostka ogniowa" - dodał szef MON.

Błaszczak wskazał, że "trwają również prace nad programami +Sona+ i +Nida+, które odpowiadają za obronę przed atakami z powietrza dla Wojsk Lądowych". "W obszarze zagrożenia dronami, to od tego roku do Wojska Polskiego dostarczane są, sprawdzone również na Ukrainie, systemy antydronowe SKYctrl" - przypomniał.

Szef MON został również zapytany o plany pozyskania dla polskiego wojska śmigłowców bojowych Apache w programie "Kruk". "Dużo uzależniamy w tej kwestii od aspektów finansowych przedstawionych przez stronę amerykańską. Pewnym jest, że posiadanie tego typu śmigłowców jest naszej armii konieczne. Podczas ostatniej wizyty w USA, uzyskałem zapewnienie o tym, że armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów, jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Za kilka tygodni polscy piloci rozpoczną szkolenie" - powiedział szef MON.

"Odejdziemy więc wreszcie od wysłużonych, postsowieckich Mi-24. A nasi piloci +przesiądą+ się do najnowocześniejszej wersji Apache, wyposażonych w m. in. zaawansowany radar kierowania ogniem Longbow oraz zdolnych do sterowania rojem dronów. Apache będą stanowiły też idealne uzupełnienie do już zakupionych Abramsów. Wraz ze śmigłowcami, chcemy zakontraktować pakiety szkoleniowe i logistyczne oraz zapas uzbrojenia i części zamiennych. A nabyte zdolności mają wspierać śmigłowce w całym cyklu ich +życia+. Wszystko układa się optymistycznie" - ocenił Błaszczak.