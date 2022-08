Szef MON: od 1 września para polskich F-16 rozszerzy zakres swej odpowiedzialności o Słowację

Od 1 września para polskich F-16 rozszerzy zakres swej odpowiedzialności o Słowację; wspieramy się wzajemnie, podzielamy zagrożenia w naszej części Europy i staramy się na nie odpowiedzieć - powiedział w sobotę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w bazie lotniczej Malacky-Kuchyna na Słowacji.

Wcześniej ministrowie obrony: Polski - Mariusz Błaszczak, Słowacji - Jaroslav Nad oraz Czech - Jana Czernochova podpisali w bazie na Słowacji deklarację o współpracy dotyczącej ochrony przestrzeni powietrznej Republiki Słowacji. Jak przekazał MON na Twitterze, w umowie ws. wzajemnego zobowiązania do ochrony przestrzeni powietrznej Słowacji ministrowie obrony Polski i Czech zadeklarowali zapewnienie niezbędnych sił do szybkiego reagowania na potencjalne naruszenia przestrzeni powietrznej Słowacji. Piloci swoją misję rozpoczną 1 września tego roku.

"Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy wspólną deklarację o współpracy, jeśli chodzi o ochronę przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Myślę, że to to jest bardzo ważny argument mówiący o tym, że współpracujemy ze sobą bardzo ściśle. Jesteśmy sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi, podzielamy zagrożenia, jakie mają miejsce w naszej części Europy i staramy się na nie odpowiedzieć, wzmacniając nasze siły zbrojne, by odstraszyć ewentualnego agresora" - powiedział wicepremier Błaszczak na wspólnej konferencji prasowej z ministrami obrony Czech i Słowacji.

"Od 1 września para dyżurna polskich F-16 rozszerzy zakres swej odpowiedzialności o Słowację. (...) Razem jesteśmy silniejsi" - zaznaczył szef MON. Błaszczak podkreślał poczucie wspólnoty interesów polskich, słowackich, czeskich, europejskich. "Jesteśmy w NATO, jesteśmy w UE, wspieramy się wzajemnie" - podkreślił.

Słowacki minister wskazywał, że to bardzo ważny moment i dziękował za tę decyzję. "Pokazaliśmy, jak silny jest nasz sojusz w ramach NATO w i w ramach UE, ale jest to silna przyjaźń, braterstwo między naszymi państwami. (...) Do roku 2024 będziecie się troszczyć o nasze bezpieczeństwo, wszystkich Słowaków" - powiedział Jaroslav Nad.

Również czeska szefowa resortu obrony wyraziła zadowolenie z podpisania deklaracji. "Musimy o tym pamiętać, że musimy się wspierać i to są takie namacalne dowody tego, że politycy nie tylko mówią o współpracy, ale rzeczywiście coś w ramach tej współpracy robią, realizują" - podkreśliła Jana Czernochova.