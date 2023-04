Szef MON: od dziś razem z Finlandią stoimy na straży bezpieczeństwa i pokoju

Od dziś razem z Finlandią, która dołącza do NATO, stoimy na straży bezpieczeństwa i pokoju. Solidarność sojusznicza w NATO gwarantuje skuteczność działań w obronie obrony naszych wartości i naszej wolności - podkreślił we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Finlandia we wtorek zostaje przyjęta do Sojuszu w drodze najszybszego procesu ratyfikacji w historii NATO. W wyniku tej akcesji NATO podwoi długość swoich granic z Rosją. Finlandia złożyła wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku. Sąsiednia Szwecja również złożyła wniosek, ale jej proces akcesyjny wciąż trwa.

"Od dziś razem z Finlandią, która dołącza do NATO stoimy na straży bezpieczeństwa i pokoju. Solidarność sojusznicza w NATO gwarantuje skuteczność działań w obronie obrony naszych wartości i naszej wolności. #StrongerTogether" - napisał we wtorek Mariusz Błaszczak na Twitterze.

W ubiegły czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu, który zgodził się na przyjęcie do niego Finlandii. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji.