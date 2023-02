Szef MON odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą bitwie pod Węgrowem

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odsłonił w niedzielę przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie tablicę pamiątkową poświęconą bitwie pod Węgrowem. Bitwa przeszła do historii jako polskie Termopile, jesteśmy dumni z postawy przodków – mówił minister.

Bitwa pod Węgrowem była jednym z największych starć Powstania Styczniowego.

"W Węgrowie już pierwszej nocy powstania z 22 na 23 stycznia 1863 r. miasto zostało opanowane przez powstańców. 3,5 tys. żołnierzy ochotników stacjonowało w Węgrowie. Żeby zdławić powstanie, Rosja wysłała swoje regularne wojska. 3 lutego 1863 r. doszło do bitwy pod Węgrowem. Do bitwy, w której dzięki śmiałemu manewrowi dowodzącego stroną powstańczą Władysława Jabłonowskiego, powstańcy odnieśli zwycięstwo nad regularną armią rosyjską, nad oddziałem, który był wyposażony m.in. w broń, która stanowiła wyzwanie dla strony polskiej. Kosynierzy atakowali oddział rosyjski wyposażony w armaty. Dzięki odwadze, dzięki poświęceniu powstańcy odnieśli sukces" - podkreślał premier.

Dodał, że w 160. rocznicę zrywu "wspominamy czyn powstańczy, ale też pamiętamy o tym, że ramię w ramię z Polakami do powstania stanęli przodkowie dzisiejszych Litwinów i Ukraińców".

"Tamte walki przypominają nam to, co dzieje się dziś za naszą wschodnią granicą, to, co dzieje się na Ukrainie. Przypominają nam czyn, który podejmują dziś Ukraińcy, walcząc z agresją rosyjską" - powiedział Błaszczak.

Szef MON akcentował, że pamięć o bitwie pod Węgrowem "będzie wieczna, skoncentrowana na tym, co uczynili nasi przodkowie, walcząc o niepodległą Polskę".

"Ta bitwa jest słynna. Trafiła do literatury francuskiej, ale także polskiej. Na temat tej bitwy pisał Cyprian Kamil Norwid, pisała Maria Konopnicka. Kosynierzy, którzy tak skutecznie oparli się oddziałom rosyjskim, byli przyrównywani do Spartan, którzy stoczyli bitwę pod Termopilami. I właśnie bitwa pod Węgrowem przeszła do historii jako polskie Termopile. Jesteśmy dumni z postawy naszych przodków. Pamiętamy o tej postawie" - podsumował.

Podczas uroczystości modlono się w intencji bohaterów bitwy pod Węgrowem, odczytano Apel Poległych, oddana została salwa honorowa. Ceremonię zakończyło złożenie wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez szefa MON.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r., było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w. Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć ok. 700 osób, na zesłanie co najmniej 38 tysięcy.