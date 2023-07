Ostróda to kolejna jednostka wojskowa odtwarzana za naszych rządów po likwidacji przez rząd PO -PSL, którego szefem był Donald Tusk. Oni redukowali, a my rozwijamy Wojsko Polskie – napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

"Ostróda - tu w ub. roku powróciło wojsko. Formowany jest dywizjon Artylerii Rakietowej oraz batalion czołgów. Służbę pełni niemal 200 żołnierzy, docelowo będzie ich 1000. Do jednostki trafi nowoczesny sprzęt, w tym koreańskie czołgi K2" - napisał szef MON.

"Ostróda to kolejna jednostka wojskowa odtwarzana za naszych rządów po likwidacji przez rząd PO-PSL, którego szefem był Donald Tusk. Oni redukowali, a my rozwijamy Wojsko Polskie" - podsumował Błaszczak.

Wcześniej w czwartek, premier Mateusz Morawiecki zamieścił na Twitterze nagranie, na którym zwraca się do Donalda Tuska. "Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy. Doskonała okazja się trafiła. Doskonała okazja, by wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie" - powiedział szef rządu.

"Likwidacja jednostki w województwie warmińsko-mazurskim? A wie pan z kim graniczy to województwo? Ma pan okazję, żeby przeprosić" - mówił premier, zwracając się bezpośrednio do lidera Platformy Obywatelskiej. "Pierwszy raz czekam z uwagą na pana spotkanie" - dodał.

"I jeszcze jedno: my naprawimy ten błąd. Żołnierze wrócą do Ostródy. Odtworzymy tę jednostkę, tak jak odtworzyliśmy inne przez pańskich ludzi pozamykane" - zapowiedział szef rządu.

Nagranie zostało opatrzone napisem: "Co jeszcze zlikwiduje Tusk jeśli znów dorwie się do władzy?".