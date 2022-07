Szef MON: otrzymaliśmy 8 tys. zgłoszeń do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Przygotowaliśmy w tym roku 15 tys. miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; do tej pory otrzymaliśmy 8 tys. zgłoszeń - powiedział w niedzielę minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak.

Szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak podczas konferencji po przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawił aktualne statystyki dla tej służby.

"Od kiedy rozpoczęliśmy nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, mamy 8 tysięcy zgłoszeń" - powiedział. "To jest dobry wynik, bardzo się z tego cieszę" - zaznaczył i dodał, że "to jeszcze wciąż za mało". "W tym roku przygotowaliśmy 15 tys. miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej" - oświadczył.

Błaszczak przypomniał, że oferta dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej obejmuje szkolenie podstawowe i zaawansowane. "To jest na prawdę dobra oferta" - powiedział.

Szef MON przypomniał, że celem resortu jest to, aby "Wojsko Polskie było liczne". "Cel minimum, który sobie stawiamy, to 250 tys. żołnierzy wojsk zawodowych i 50 tys. żołnierzy wojsk obrony terytorialnej" - zaznaczył.

Wicepremier podkreślił, że liczne wojsko "odstrasza agresora" oraz "wzmacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej". Dodał, że funkcjonując w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jesteśmy wspierani przez wojska sojusznicze. Jednak, jak zaznaczył, musimy mieć świadomość tego, że "jeśli Polska sama nie byłaby w stanie się obronić, to trudno, aby liczyła na realne wsparcie sojuszników".

"Przede wszystkim należy dbać o własne bezpieczeństwo" - powiedział. Szef MON podkreślił, że w momencie, w którym państwa NATO "widzą, że dane państwo stara się zapewnić bezpieczeństwo - wtedy wspierają". "Jeśli natomiast nie, to trudno oczekiwać od sojuszników, aby wypełniali obowiązki za tych, na których te obowiązki spoczywają" - dodał.

Szef MON przypomniał również, że na ostatnim szczycie NATO zapadła decyzja o powstaniu w Polsce stałej kwatery głównej V korpusu armii USA. Jednak zadaniem Polski jest stworzenie mocnego systemu bezpieczeństwa, "którego podstawą jest silne WP, żeby odstraszyć agresora".