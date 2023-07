Szef MON otworzył jednostkę woskową w Kolnie

Otwieramy jednostkę woskową w Kolnie - mówił w sobotę szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że polskie władze są zdeterminowane, by budować system bezpieczeństwa kraju, by budować silne wojsko, bo to oznacza bezpieczną Polskę.

Minister Błaszczak otworzył pierwszą z formowanych jednostek wchodzących w skład powstającej 1 Dywizji. Podczas wystąpienia podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Jak mówił, kiedy kilka miesięcy wcześniej rozmawiał z burmistrzem Kolna na temat powstania tej jednostki "wielu mówiło, że to niemożliwe".

"Tymczasem dziś otwieramy jednostkę wojskową w Kolnie. A więc było ściernisko, a teraz jest San Francisco. Dlaczego można tak zrobić? Dlatego, że obecne polskie władze są zdeterminowane żeby budować system bezpieczeństwa naszego kraju. Żeby budować silne Wojsko Polskie, bo silne Wojsko Polskie oznacza bezpieczną Polskę" - powiedział.

Błaszczak podkreślał też, że rząd konsekwentnie inwestuje w rozbudowę Wojska Polskiego, zarówno liczebną, jak i w nowoczesną broń i sprzęt.

Zachęcał jednocześnie mieszkańców Kolna do wstępowania do wojska.