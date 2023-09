Szef MON: PiS jest gwarantem odrzucenia zgubnych dla Europy teorii o relokacji

Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem odrzucenia zgubnych dla Europy teorii o relokacji - zapewnił w czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że relokacja jest zaproszeniem dla kolejnych fal nielegalnej migracji.

W czwartek w MSWiA szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. Po spotkaniu, zwracając się do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych zapewnił, że rząd stoi "murem za polskim mundurem".

"Zawsze w naszej historii byli tacy, którzy działali na szkodę Polski. Tak było w XVIII wieku, przed upadkiem Rzeczypospolitej i później. Ale oni zawsze stanowili mniejszość, a ich działania były wykorzystywane przez wrogów Polski" - zauważył szef MON.

Odnosząc się do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" ocenił, że zostanie on wykorzystany w celach propagandowych. "Możemy być pewni, że ten nikczemny, kłamliwy film zostanie wykorzystany przez wrogów Polski. On jest podarunkiem, jaki pani Holland i środowiska celebrytów uczyniły Putinowi" - podkreślił minister obrony.

Podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę i dodał, że dzięki nim Polska jest bezpieczna. "Mamy do czynienia z atakami na Polskę, ale dzięki waszej postawie odeprzemy te ataki" - zaznaczył Błaszczak.

Dodał, że Polska jest przygotowana do tego, "żeby odeprzeć kolejny szturm". "I mimo tego, że lansuje się zgubne dla Europy teorie o relokacji, to Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem odrzucenia tych teorii. Relokacja tylko przyciąga, jest zaproszeniem dla kolejnych fal napływających do Europy. Dlatego ważne jest referendum, w którym Polacy wypowiedzą się w tej sprawie" - mówił szef MON.

W ocenie Błaszczaka lider PO Donald Tusk "atakuje mówiąc o tym, że przyznawane są legalne wizy". "Chodzi o to, żeby ci ludzie mogli podjąć pracę i studia w Polsce. Natomiast nie przeszkadza mu nielegalna migracja do Polski i Europy. Widzicie państwo z kim mamy do czynienia" - powiedział minister obrony.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę