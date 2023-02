Szef MON pisze o zlikwidowaniu 629 jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych za rządów PO-PSL

Za rządów PO-PSL zlikwidowano 629 jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP - napisał w czwartek w mediach społecznościowych wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, zamieszczając grafikę z wymienioną częścią nieistniejących już jednostek.

Grafiki z wykazem jednostek Błaszczak zamieścił w czwartek na Twitterze.

"Rządy koalicji PO-PSL to okres systemowej likwidacji jednostek i osłabiania siły Wojska Polskiego. W latach 2008-15 rozformowano 629 jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP. Rząd PiS konsekwentnie odbudowuje potencjał wojska, tworząc nowe jednostki i kupując nowoczesny sprzęt" - napisał Szef MON we wpisie, do którego zostały dołączone grafiki, na których przedstawiono listę rozformowanych jednostek.

Wśród rozformowanych jednostek szef MON wymienił m.in. dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie (dywizja została rozformowana w 2011 roku), a także wchodzące w jej skład jednostki, jak np. 1. Pułk Artylerii w Ciechanowie.

Ponadto wśród zlikwidowanych jednostek Błaszczak wskazał m.in. 16. Brygadę Zmechanizowaną w Morągu (rozwiązana w 2008). Jako przykład zlikwidowanej jednostki podał też 36. Brygadę Zmechanizowaną. Brygada ta została rozformowana w 2008, w jej miejsce powstał batalion wchodzący w skład 7 Brygady Wojsk Obrony Wybrzeża.

Błaszczak wymienił też m.in. Batalion Polsko-Ukraiński Sił Pokojowych w Przemyślu. Został on zlikwidowany w 2010, a jego polscy żołnierze weszli w skład batalionu w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

Na grafikach zamieszczonych przez szefa MON umieszczono też szereg innych nieistniejących już jednostek, w tym powietrznych i Marynarki Wojennej.

W latach 2008-2010 polskie Siły Zbrojne przeszły szereg przemian związanych z uzawodowieniem armii - m.in. w grudniu 2008 zrezygnowano z powszechnego poboru, a na początku 2010 polska armia stała się całkowicie zawodowa. W związku z tym została poważnie zmieniona organizacja Wojska Polskiego i jego podział na jednostki.