Szef MON: podwyżki i dodatki dla żołnierzy zostaną wypłacone z wyrównaniem od stycznia

MON będzie monitorował zapowiedziane rozporządzenie Ministra Finansów ws. naliczania składek na podatek dochodowy, tak aby zadbać o wojsko. Podwyżki i dodatki dla żołnierzy zostaną, zgodnie z moją deklaracją, wypłacone z wyrównaniem od stycznia - przekazał szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON podkreślił w mediach społecznościowych, że "konsekwentnie od 2018 roku dbam o poprawę warunków finansowych żołnierzy". "MON będzie monitorował zapowiedziane dziś rozporządzenie Ministra Finansów, tak aby zadbać o wojsko. Podwyżki i dodatki dla żołnierzy zostaną - zgodnie z moją deklaracją - wypłacone z wyrównaniem od stycznia" - dodał.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział na środowej konferencji prasowej, że nauczyciele i służby mundurowe, podobnie jak inni podatnicy, nie stracą na Polskim Ładzie, jeśli zarabiają miesięcznie do 12,8 tys. zł brutto. Zapowiedział także, że resort wyda rozporządzenie, które zmienią zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy tak, aby były one na poziomie z roku ubiegłego.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że część nauczycieli i funkcjonariuszy policji, którzy otrzymują swoje wynagrodzenia z góry, czyli na początku miesiąca, dostała niższe wypłaty za styczeń niż w ubiegłym roku.

O podwyżkach szef MON informował w mediach społecznościowych 31 grudnia. "Zwróciłem się do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł. brutto, z wyrównaniem od stycznia. Podwyżki średnio o 500 zł brutto otrzymają też pracownicy resortu obrony narodowej" - przekazał.

W poniedziałek Błaszczak poinformował o kolejnej inicjatywie. "Po podwyżkach uposażeń, w tym roku planujemy także kolejne dodatki dla żołnierzy zawodowych. Ruszyły prace nad rozporządzeniem MON o wypłacie dodatków z wyrównaniem od stycznia" - napisał na Twitterze.