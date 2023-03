Szef MON: Polska i Rumunia zwiększają zdolność do współdziałania, modernizują siły zbrojne

Polska i Rumunia zwiększają zdolność do współdziałania między swoimi siłami zbrojnymi i modernizują je, co służy odstraszaniu Rosji – powiedział we wtorek w TVP Info wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef MON we wtorek w Bukareszcie wziął udział w polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych; rozmawiał ze swoim odpowiednikiem Angelem Tîlvărem. "Budujemy interoperacyjność między naszymi siłami zbrojnymi, wzmacniamy nasze siły zbrojne poprzez modernizację wyposażenia" - powiedział Błaszczak w TVP Info, przypominając, że rumuńscy żołnierze współtworzą wielonarodowy batalion NATO w Polsce, a polscy żołnierze wchodzą w skład takiej grupy w Rumunii.

Zwrócił uwagę, że oba kraje w ostatnich latach wybierały te same lub podobne typy uzbrojenia, w tym amerykańskie myśliwce F-16. "Jesteśmy gotowi dzielić się naszymi doświadczeniami" - powiedział Błaszczak. Wspomniał także o zakupie przez Polskę F-35 i koreańskich FA-50. Dodał, że podobieństwo konstrukcyjne między FA-50 i F-16 "stwarza nam warunki do tego, żeby organizować wspólne szkolenia".

Przypomniał, że Rumunia wybrała także zestawy obrony powietrznej Patriot i wyrzutnie artylerii rakietowej HIMARS, a ostatnio zdecydowała się kupić od USA czołgi Abrams. "Jest wiele sposobności do tego, żeby nasi żołnierze wspólnie ćwiczyli, budowali interoperacyjność, a to oczywiście wzmacnia bezpieczeństwo Polski, Rumunii, ale także całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział szef MON, który odniósł się do inicjatyw współpracy państw regionu Bałtyku, Morza Czarnego i Adriatyku oraz Bukareszteńskiej Dziewiątki.

"Inicjatywa Trójmorza jest cenna dla bezpieczeństwa w postaci budowy systemu odstraszania - wzmacniania wojska, poprzez modernizację wyposażenia, zwiększanie liczebne, ale także poprzez wspólne działania, które służą współpracy w sensie dostarczania surowców energetycznych" - powiedział wicepremier.

"Rozmawialiśmy także o współpracy w formacie B9. Umówiliśmy się, że kolejne spotkanie w tym formacie będzie w Warszawie pod koniec kwietnia. Będziemy rozmawiać na temat szczytu NATO w Wilnie, żeby skoordynować nasze stanowiska, zwrócić uwagę sojusznikom na wyzwania, które przed nami stoją" - mówił.

Podkreślił, ze Polska i Rumunia zajmują taką sama postawę wobec działań Rosji. "Solidarnie wspieramy Ukrainę i solidarnie staramy się wzmocnić nasze siły zbrojne" - powiedział szef MON.

Błaszczak przekazał, że jednym z tematów rozmowy były usiłowania zdestabilizowania sytuacji w Mołdawii przez Rosję. "Wiemy, że Naddniestrze jest kontrolowane przez ludzi, którzy są powolni temu, co zdecyduje Kreml. Wiemy, że w Naddniestrzu stacjonują siły rosyjskie. To jest wyzwanie dla samej Mołdawii, ale również zdajemy sobie sprawę, że sami Mołdawianie wybrali kurs proeuropejski" - podkreślił.

"Rumunia jest najbardziej zaangażowana we wspieranie Mołdawii, ale my na zasadzie solidarności także jesteśmy gotowi wspierać Mołdawię, żeby wolna Mołdawia była szanowana przez społeczność międzynarodową" - zapewnił. "Nie ulega wątpliwości, że jeśli Rosja będzie dalej podążała szlakiem odbudowy imperium zła, to będzie to stanowiło realne zagrożenie dla nas wszystkich. W związku z tym robimy wszystko, żeby Rosję odstraszyć, przede wszystkim koncentrując się na wzmacnianiu sił zbrojnych, na budowie interoperacyjności, na współpracy między naszymi silami zbrojnymi" - mówił Błaszczak.